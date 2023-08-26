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Атлетико Сан-Луис
Нью-Инглэнд Революшн
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
26 августа 2023, 22:14
2
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
22 августа 2023, 15:15
1
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
27 июня 2022, 14:31
2
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
11 февраля 2022, 20:25
1
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)
28 января 2022, 11:05
1
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
26 августа 2023, 22:14
2
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
22 августа 2023, 15:15
1
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
27 июня 2022, 14:31
2
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
11 февраля 2022, 20:25
1
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)
28 января 2022, 11:05
1
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Атлетико Сан-Луис
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Индепендьенте де Ла-Чоррера
0 : 1
22.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
01.03.2024
Индепендьенте де Ла-Чоррера
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
01.03.2024
Индепендьенте де Ла-Чоррера
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Индепендьенте де Ла-Чоррера
0 : 1
22.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн

Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн - 27 июля 2023

Атлетико Сан-Луис
27.07.2023, четверг, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
1 : 5
Матч завершен
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Нью-Инглэнд Революшн
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Статистика матча Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн
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