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Нью-Йорк Сити
Торонто
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
4 января, 18:16
0
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
23 ноября 2023, 13:23
0
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 09:00
0
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
21 сентября 2023, 08:00
0
«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было
17 сентября 2023, 08:25
0
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
25 июля 2023, 16:32
1
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
21 июля 2023, 18:12
2
ЦСКА согласовал контракт с Мединой («Чемпионат»)
4 января 2022, 17:36
8
ЦСКА устно договорился с Мединой о контракте до 2025 года (Сезар Луис Мерло)
31 декабря 2021, 10:43
8
Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»
29 декабря 2021, 19:13
4
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
4 января, 18:16
0
Инсинье может вернуться в Серию А через 1,5 года после отъезда в МЛС
23 ноября 2023, 13:23
0
Обзор матча «Интер Майами» – «Торонто»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 09:00
0
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Торонто» (4:0), Месси получил травму
21 сентября 2023, 08:00
0
«Интер Майами» крупно проиграл «Атланте», Месси не было
17 сентября 2023, 08:25
0
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Последние матчи
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Нью-Йорк Сити
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США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
1 : 0
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
2 : 0
03.03.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
2 : 0
03.03.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
1 : 0
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто

Нью-Йорк Сити - Торонто - 27 июля 2023

Нью-Йорк Сити
27.07.2023, четверг, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
5 : 0
Матч завершен
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Торонто
30' М. Шано
45' M. Bakrar
45+2' С. Родригес
56' A. Jasson
75' С. Родригес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нью-Йорк Сити - Торонто
Матч завершен
Желтая карточка
Тайвон Грэй
90'
89'
Желтая карточка
Айме Мабика
85'
Вторая желтая
Shane O'Neill
78'
Замена
Themi Antonoglou ️️️️➡️️ Alonso Coello
Замена
Митя Иленич ️️️️➡️️ Сантьяго Родригес
78'
ГОЛ! 5:0
Сантьяго Родригес
75'
Замена
Матиас Пеллегрини ️️️️➡️️ Ричард Ледесма
67'
Замена
Таллес Магно ️️️️➡️️ Monsef Bakrar
67'
64'
Замена
Джахкил Маршалл-Ратти ️️️️➡️️ Латиф Блессинг
Замена
Justin Haak ️️️️➡️️ Максим Шано
59'
Замена
Kevin O'Toole ️️️️➡️️ Брайан Куфре
59'
ГОЛ! 4:0
Andres Jasson
56'
46'
Замена
Айме Мабика ️️️️➡️️ Федерико Бернардески
46'
Замена
Mango Mbongue ️️️️➡️️ Kobe Franklin
46'
Замена
Deandre Kerr ️️️️➡️️ Jordan Perruzza
ГОЛ! 3:0
Сантьяго Родригес
45' +2
ГОЛ! 2:0
Monsef Bakrar
45'
38'
Желтая карточка
Shane O'Neill
ГОЛ! 1:0
Максим Шано
30'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
3
Брайан Куфре
ЛЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
55
Keaton Parks
ЦП
20
Ричард Ледесма
АП
10
Сантьяго Родригес
АП
9
Monsef Bakrar
ЦФ
21
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
28
Рауль Петретта
ЛЗ
17
Сигурд Ростед
ЦЗ
27
Shane O'Neill
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
11
Латиф Блессинг
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Сити
18
Christian McFarlane
ЦЗ
33
Nico Benalcazar
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
17
Матиас Пеллегрини
ЛВ
43
Таллес Магно
ЛВ
25
Cody Mizell
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
22
Kevin O'Toole
ЦФ
80
Justin Haak
ЦФ
1
Luis Barraza
ЦФ
Торонто
6
Айме Мабика
ЦЗ
7
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
47
Kosi Thompson
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
29
Deandre Kerr
ЦФ
3-2-1-2-2
49
Фриз
2
Шано
13
Мартинс
6
Моралес
3
Куфре
24
Грэй
55
10
Родригес
20
Ледесма
21
9
4-3-2-1
1
Джонсон
17
Ростед
27
19
28
Петретта
21
Осорио
14
23
Сервания
10
Бернардески
11
Блессинг
77
10
Родригес
35
Иленич
35
Иленич
10
Родригес
20
Ледесма
17
Пеллегрини
17
Пеллегрини
20
Ледесма
9
43
Магно
43
Магно
9
3
Куфре
22
22
3
Куфре
2
Шано
80
80
2
Шано
10
Бернардески
6
Мабика
6
Мабика
10
Бернардески
11
Блессинг
7
Маршалл-Ратти
7
Маршалл-Ратти
11
Блессинг
14
81
81
14
19
83
83
19
77
29
29
77
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Торонто
18
Christian McFarlane
ЦЗ
33
Nico Benalcazar
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
25
Cody Mizell
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
1
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
47
Kosi Thompson
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
18
Christian McFarlane
ЦЗ
33
Nico Benalcazar
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
25
Cody Mizell
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
1
Luis Barraza
ЦФ
Остались в запасе
47
Kosi Thompson
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Торонто
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Россия
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