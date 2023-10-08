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Ди Си Юнайтед
Клуб МЛС уволил Руни после победы
8 октября 2023, 09:43
1
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
16 июля 2023, 21:34
1
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
9 июля 2023, 11:33
1
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
22 апреля 2023, 23:51
10
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
1 апреля 2023, 21:40
1
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
25 февраля 2021, 19:39
2
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
19 февраля 2021, 22:43
1
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
21 августа 2020, 09:58
1
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
10 июля 2020, 14:59
10
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
4 июня 2020, 13:23
7
Клуб МЛС уволил Руни после победы
8 октября 2023, 09:43
1
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
16 июля 2023, 21:34
1
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
9 июля 2023, 11:33
1
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
22 апреля 2023, 23:51
10
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
1 апреля 2023, 21:40
1
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Последние матчи
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Монреаль
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
0 : 0
25.02.2024
Монреаль
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
0 : 0
25.02.2024
Монреаль
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн

Монреаль - Ди Си Юнайтед - 27 июля 2023

Монреаль
27.07.2023, четверг, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
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Ди Си Юнайтед
70' E. Hurtado
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Монреаль - Ди Си Юнайтед
Матч завершен
86'
Замена
Jacob Greene ️️️️➡️️ Руан
Замена
Ласси Лаппалайнен ️️️️➡️️ Самуэль Пьетт
77'
72'
Замена
Jackson Hopkins ️️️️➡️️ Yamil Asad
70'
ГОЛ! 0:1
Erik Hurtado
66'
Замена
Erik Hurtado ️️️️➡️️ Gaoussou Samake
Желтая карточка
Самуэль Пьетт
65'
Желтая карточка
Жоэл Ватерман
63'
Замена
Jules-Anthony Vilsaint ️️️️➡️️ Чинонзо Оффор
60'
Замена
Zachary Brault Guillard ️️️️➡️️ Аарон Эррера
59'
Замена
Nathan Saliba ️️️️➡️️ A. Lassiter
59'
38'
Желтая карточка
Derrick Williams
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
16
Жоэл Ватерман
ЦЗ
25
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
29
Mathieu ChoiniÃ¨re
ЦП
10
Брайс Дюк
ЦП
7
Квадво Опоку
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
11
A. Lassiter
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Ди Си Юнайтед
24
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
5
Донован Пинес
ЦЗ
3
Derrick Williams
ЦЗ
22
Руан
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
22
Yamil Asad
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
8
C. Durkin
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
26
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
8
Matko Miljevic
ЦП
19
Nathan Saliba
ЦП
15
Zachary Brault Guillard
ЦП
21
Ласси Лаппалайнен
ЦП
28
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
7
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
1
Logan Ketterer
ЦФ
Ди Си Юнайтед
1
Tyler Miller
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
27
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
19
Nigel Robertha
ЦФ
4-1-2-4
16
Ватерман
25
Корбо
4
Камачо
22
Эррера
6
Пьетт
29
10
Дюк
7
Опоку
11
9
Оффор
40
4-3-1-2
24
22
Руан
5
Пинес
3
4
Хайнс-Айк
43
Клих
22
72
11
Дажоме
20
Бентеке
8
11
19
19
11
22
Эррера
15
15
22
Эррера
6
Пьетт
21
Лаппалайнен
21
Лаппалайнен
6
Пьетт
9
Оффор
28
28
9
Оффор
22
Руан
33
33
22
Руан
22
25
25
22
72
9
9
72
Остались в запасе
Монреаль
Ди Си Юнайтед
41
Джеймс Пантемис
ВР
26
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
8
Matko Miljevic
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
7
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
1
Logan Ketterer
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
1
Tyler Miller
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
27
Kristian Fletcher
ЦФ
19
Nigel Robertha
ЦФ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
26
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
8
Matko Miljevic
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
7
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
1
Logan Ketterer
ЦФ
Остались в запасе
1
Tyler Miller
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
27
Kristian Fletcher
ЦФ
19
Nigel Robertha
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Монреаль - Ди Си Юнайтед
2
1
Желтые карточки
2
1
Россия
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