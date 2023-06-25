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Филадельфия Юнион
Керетаро
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
25 июня 2023, 16:26
1
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
6 ноября 2022, 02:08
3
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
28 сентября 2020, 12:58
1
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
10 июля 2020, 08:32
11
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
5 июня 2020, 07:51
1
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
25 июня 2023, 16:26
1
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
6 ноября 2022, 02:08
3
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
28 сентября 2020, 12:58
1
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
10 июля 2020, 08:32
11
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
5 июня 2020, 07:51
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Последние матчи
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Филадельфия Юнион
Керетаро
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Депортиво Саприсса
2 : 3
21.02.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Филадельфия Юнион
3 : 3
28.02.2024
Депортиво Саприсса
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Филадельфия Юнион
3 : 3
28.02.2024
Депортиво Саприсса
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Депортиво Саприсса
2 : 3
21.02.2024
Филадельфия Юнион

Филадельфия Юнион - Керетаро - 27 июля 2023

Филадельфия Юнион
27.07.2023, четверг, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
5 : 1
Матч завершен
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Керетаро
30' Д. Газдаг
39' Д. Газдаг (П)
43' Н. Харриел
63' Д. Газдаг (П)
89' Д. МакГлинн
84' R. Sandoval
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Филадельфия Юнион - Керетаро
Матч завершен
ГОЛ! 5:1
Джек МакГлинн
89'
84'
ГОЛ! 4:1
Raúl Sandoval
Замена
Куинн Салливан ️️️️➡️️ Хулиан Карранца
74'
Замена
Хоакин Торрес ️️️️➡️️ Даниэль Газдаг
74'
Замена
Крис Донован ️️️️➡️️ Микаэль Уре
74'
71'
Замена
Jonathan Torres ️️️️➡️️ Camilo Sanvezzo
71'
Замена
Raúl Sandoval ️️️️➡️️ Хоакин Монтесинос
66'
Замена
Rodrigo Lopez ️️️️➡️️ Federico Lértora
Замена
Мэтт Реал ️️️️➡️️ Якоб Глеснес
65'
Замена
Джек МакГлинн ️️️️➡️️ Хосе Мартинес
65'
ГОЛ с пенальти! 4:0
Даниэль Газдаг
63'
58'
Замена
Marco García ️️️️➡️️ J. Sierra
58'
Замена
Jaime Gomez ️️️️➡️️ Omar Mendoza
Желтая карточка
Якоб Глеснес
45'
ГОЛ! 3:0
Натан Харриел
43'
ГОЛ с пенальти! 2:0
Даниэль Газдаг
39'
ГОЛ! 1:0
Даниэль Газдаг
30'
20'
Желтая карточка
Federico Lértora
Желтая карточка
Микаэль Уре
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
17
Дамион Лоу
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хосе Мартинес
ОП
20
Хесус Буэно
ОП
10
Даниэль Газдаг
ЦП
7
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Керетаро
31
Alejandro Arana
ВР
24
Jonathan Perlaza
ЦЗ
3
Oscar Manzanares
ЦЗ
4
Emanuel Gularte
ЦЗ
2
Omar Mendoza
ЦЗ
8
Pablo Barrera
ЦП
14
Federico Lértora
ЦП
17
Camilo Sanvezzo
ЦП
10
Хоакин Монтесинос
ПВ
15
Ángel Sepúlveda
ЦФ
23
J. Sierra
ЦФ
Главный тренер
Мауро Герк
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
12
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Джек МакГлинн
ЦП
7
Хоакин Торрес
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Керетаро
35
Fernando Tapia
ВР
25
Guillermo Allison
ВР
13
Raúl Sandoval
ЦЗ
5
Kevin Escamilla
ЦЗ
28
Alberto García
ЦП
22
Marco García
ЦП
12
Jaime Gomez
ЦП
199
Marco González
ЦП
14
Rodrigo Lopez
ЦП
11
Paolo Yrizar
ЦФ
9
Jonathan Torres
ЦФ
26
Ettson Ayon Calderon
ЦФ
3-4-1-2
18
Блэйк
17
Лоу
3
Эллиот
5
Глеснес
27
Вагнер
8
Мартинес
20
Буэно
26
Харриел
10
Газдаг
9
Карранца
7
Уре
4-3-1-2
31
3
4
2
24
8
14
17
10
Монтесинос
23
15
5
Глеснес
2
Реал
2
Реал
5
Глеснес
8
Мартинес
16
МакГлинн
16
МакГлинн
8
Мартинес
10
Газдаг
7
Торрес
7
Торрес
10
Газдаг
9
Карранца
33
Салливан
33
Салливан
9
Карранца
7
Уре
25
Донован
25
Донован
7
Уре
10
Монтесинос
13
13
10
Монтесинос
23
22
22
23
2
12
12
2
14
14
14
14
17
9
9
17
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Керетаро
13
Холден Трент
ВР
12
Джо Бендик
ВР
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
35
Fernando Tapia
ВР
25
Guillermo Allison
ВР
5
Kevin Escamilla
ЦЗ
28
Alberto García
ЦП
199
Marco González
ЦП
11
Paolo Yrizar
ЦФ
26
Ettson Ayon Calderon
ЦФ
Главный тренер
Мауро Герк
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
12
Джо Бендик
ВР
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
Остались в запасе
35
Fernando Tapia
ВР
25
Guillermo Allison
ВР
5
Kevin Escamilla
ЦЗ
28
Alberto García
ЦП
199
Marco González
ЦП
11
Paolo Yrizar
ЦФ
26
Ettson Ayon Calderon
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Мауро Герк
Статистика матча Филадельфия Юнион - Керетаро
2
1
Желтые карточки
2
1
Россия
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