Лос-Анджелес Гэлакси

Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года

Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ

Стали известны все участники клубного ЧМ-2023

Давила попрощался с предыдущим клубом перед трансфером в ЦСКА