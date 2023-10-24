Лос-Анджелес Гэлакси

Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением
Месси забивает голы в официальных матчах 20 лет подряд
Месси забил первый гол в новом сезоне
МЛС. Гол Месси позволил «Интеру» сыграть вничью с «Гэлакси»
Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением
Месси забивает голы в официальных матчах 20 лет подряд
Месси забил первый гол в новом сезоне
МЛС. Гол Месси позволил «Интеру» сыграть вничью с «Гэлакси»
Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
Давила попрощался с предыдущим клубом перед трансфером в ЦСКА
ЦСКА перечислил 5 миллионов чилийскому нападающему