Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Лос-Анджелес Гэлакси
Леон
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением
26 февраля, 12:04
0
Месси забивает голы в официальных матчах 20 лет подряд
26 февраля, 11:16
0
Месси забил первый гол в новом сезоне
26 февраля, 10:49
0
МЛС. Гол Месси позволил «Интеру» сыграть вничью с «Гэлакси»
26 февраля, 07:51
0
Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением
26 февраля, 12:04
0
Месси забивает голы в официальных матчах 20 лет подряд
26 февраля, 11:16
0
Месси забил первый гол в новом сезоне
26 февраля, 10:49
0
МЛС. Гол Месси позволил «Интеру» сыграть вничью с «Гэлакси»
26 февраля, 07:51
0
Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
24 октября 2023, 14:14
0
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
15 декабря 2023, 19:26
0
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
5 ноября 2023, 09:38
1
Давила попрощался с предыдущим клубом перед трансфером в ЦСКА
21 августа 2023, 09:57
3
ЦСКА перечислил 5 миллионов чилийскому нападающему
19 августа 2023, 12:20
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лос-Анджелес Гэлакси
Леон
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
26.02.2024
Интер
США. МЛС, 3 тур
Сан-Хосе
1 : 3
03.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 3 тур
Сан-Хосе
1 : 3
03.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
26.02.2024
Интер

Лос-Анджелес Гэлакси - Леон - 27 июля 2023

Лос-Анджелес Гэлакси
27.07.2023, четверг, 05:30
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Леон
58' А. Мена
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Леон
Матч завершен
88'
Желтая карточка
Lucas Romero
83'
Замена
Paul Bellón ️️️️➡️️ Osvaldo Rodríguez
Замена
Мемо Родригес ️️️️➡️️ Даниэль Агирре
75'
Замена
Хулиан Ауде ️️️️➡️️ Рахим Эдвардс
75'
74'
Замена
David Ramírez ️️️️➡️️ Анхель Мена
74'
Замена
Федерико Виньяс ️️️️➡️️ Brian Rubio
74'
Замена
Fidel Ambríz ️️️️➡️️ Jaine Barreiro
Замена
Кельвин Лирдам ️️️️➡️️ Калегари
74'
Желтая карточка
Рахим Эдвардс
71'
Замена
Деян Йовелич ️️️️➡️️ Престон Джадд
63'
58'
ГОЛ! 0:1
Анхель Мена
54'
Замена
Elías Hernández ️️️️➡️️ Omar Fernández
Замена
Ориоль Росель ️️️️➡️️ Гастон Бругман
45'
38'
Желтая карточка
Jaine Barreiro
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
24
Джален Нил
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
5
Гастон Бругман
ЦП
37
Даниэль Агирре
ЦП
10
Дуглас Коста
ЛВ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Тайлер Бойд
ПВ
35
Новак Мичович
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Леон
30
Родольфо Кота
ВР
22
Adonis Frías
ЦЗ
21
Jaine Barreiro
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
24
Osvaldo Rodríguez
ЦП
29
Lucas Romero
ЦП
8
José Rodríguez
ЦП
7
Iván Moreno
ЦП
13
Анхель Мена
ЦП
22
Omar Fernández
ЦФ
9
Brian Rubio
ЦФ
Главный тренер
Николас Ларкамон
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
1
Джонатан Бонд
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ЦЗ
27
Кельвин Лирдам
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
7
Эфраин Альварес
АП
8
Мемо Родригес
ПВ
18
Джонатан Перес
ЦФ
30
Gino Vivi
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Леон
3
Oscar García
ВР
1
Alfonso Blanco
ВР
34
Oscar Villa
ЦЗ
25
Paul Bellón
ЦЗ
28
David Ramírez
ЦЗ
192
Luís Cervantes
ЦЗ
5
Fidel Ambríz
ЦП
195
Hector Uribe
ЦП
32
Sebastian Santos
ЦП
25
Борха Санчес
ЛВ
18
Федерико Виньяс
ЦФ
11
Elías Hernández
ЦФ
2-3-3-3
24
Нил
2
Калегари
10
Пуч
5
Бругман
37
Агирре
44
Эдвардс
10
Коста
11
Бойд
93
19
Джадд
35
Мичович
3-5-2
30
Кота
22
21
6
Тесильо
24
8
7
13
Мена
29
9
22
44
Эдвардс
3
Ауде
3
Ауде
44
Эдвардс
2
Калегари
27
Лирдам
27
Лирдам
2
Калегари
5
Бругман
16
Росель
16
Росель
5
Бругман
37
Агирре
8
Родригес
8
Родригес
37
Агирре
19
Джадд
9
Йовелич
9
Йовелич
19
Джадд
24
25
25
24
13
Мена
28
28
13
Мена
21
5
5
21
9
18
Виньяс
18
Виньяс
9
22
11
11
22
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Леон
33
Джонатан Клинсман
ВР
1
Джонатан Бонд
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ЦЗ
7
Эфраин Альварес
АП
18
Джонатан Перес
ЦФ
30
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
3
Oscar García
ВР
1
Alfonso Blanco
ВР
34
Oscar Villa
ЦЗ
192
Luís Cervantes
ЦЗ
195
Hector Uribe
ЦП
32
Sebastian Santos
ЦП
25
Борха Санчес
ЛВ
Главный тренер
Николас Ларкамон
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
1
Джонатан Бонд
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ЦЗ
7
Эфраин Альварес
АП
18
Джонатан Перес
ЦФ
30
Gino Vivi
ЦФ
Остались в запасе
3
Oscar García
ВР
1
Alfonso Blanco
ВР
34
Oscar Villa
ЦЗ
192
Luís Cervantes
ЦЗ
195
Hector Uribe
ЦП
32
Sebastian Santos
ЦП
25
Борха Санчес
ЛВ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Николас Ларкамон
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Леон
1
2
Желтые карточки
1
2
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+