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26 января, 08:31
0
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
25 января, 09:35
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«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
23 января, 11:27
0
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
7 августа 2023, 09:30
2
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд
7 августа 2023, 07:21
1
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
26 января, 08:31
0
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
25 января, 09:35
14
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
23 января, 11:27
0
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
7 августа 2023, 09:30
2
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд
7 августа 2023, 07:21
1
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Даллас - Некакса - 26 июля 2023

Даллас
26.07.2023, среда, 04:30
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
3 : 0
Матч завершен
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Некакса
24' С. Ллетгет
62' Ю. Энса
73' Х. Феррейра
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Даллас - Некакса
Матч завершен
Замена
Пакстон Помыкал ️️️️➡️️ Себастьян Ллетгет
78'
77'
Замена
Ricardo Monreal ️️️️➡️️ Cristian González
77'
Замена
Emilio Martinez ️️️️➡️️ Эдгар Мендес
ГОЛ! 3:0
Хесус Феррейра
73'
Замена
Пол Арриола ️️️️➡️️ Бернард Камунго
67'
66'
Замена
Maximiliano Silvera ️️️️➡️️ Vicente Poggi
ГОЛ! 2:0
Юджен Энса
62'
Замена
Нкоси Тафари ️️️️➡️️ Хосе Мартинес
61'
Замена
Юджен Энса ️️️️➡️️ Жадер Обриан
61'
Замена
Сэм Джанкуа ️️️️➡️️ Жеоване Жезус
60'
48'
Желтая карточка
Андрес Колорадо
45' +2
Желтая карточка
Alfredo Gutierrez
45' +2
Желтая карточка
Cristian González
40'
Замена
Андрес Колорадо ️️️️➡️️ Facundo Batista
Желтая карточка
Жеоване Жезус
39'
Желтая карточка
Алан Веласко
28'
ГОЛ! 1:0
Себастьян Ллетгет
24'
11'
Красная карточка
Alan Montes
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
30
Мартен Пас
ВР
4
Марко Фарфан
ЛЗ
3
Хосе Мартинес
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
2
Жеоване Жезус
ПЗ
20
Эдвин Серрильо
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
20
Алан Веласко
ЛВ
11
Жадер Обриан
ПВ
77
Бернард Камунго
ПВ
10
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Некакса
1
Raúl Gudiño
ВР
20
Jorge Rodríguez
ЦЗ
18
Alfredo Gutierrez
ЦЗ
2
Fabricio Formiliano
ЦЗ
23
Alan Montes
ЦЗ
28
Cristian González
ЦЗ
16
Хосе Эскивель
ОП
25
Vicente Poggi
ЦП
15
Bryan Garnica
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Даллас
13
Antonio Carrera
ВР
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
17
Нкоси Тафари
ЦЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
22
Эма Твумаси
ПЗ
5
Факундо Киньон
ОП
31
Юджен Энса
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
16
Цики Нцабеленг
АП
7
Пол Арриола
ПВ
11
Dante Sealy
ЦФ
Некакса
181
Emiliano Perez
ВР
188
Angel Chavez
ЦЗ
26
Emilio Martinez
ЦЗ
24
Jair Cortes
ЦЗ
5
Андрес Колорадо
ОП
21
Alek Álvarez
ЦП
17
Rogelio Cortéz Pineda
ЦП
11
Heriberto De Jesus
ЦП
14
Misael Domínguez
ЦП
30
Ricardo Monreal
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Пас
4
Фарфан
3
Мартинес
25
Ибеага
2
Жезус
20
Серрильо
8
Ллетгет
20
Веласко
11
Обриан
77
Камунго
10
Феррейра
3-3-3-1
1
2
23
28
20
16
Эскивель
18
7
Мендес
15
25
9
2
Жезус
29
Джанкуа
29
Джанкуа
2
Жезус
3
Мартинес
17
Тафари
17
Тафари
3
Мартинес
11
Обриан
31
Энса
31
Энса
11
Обриан
8
Ллетгет
19
Помыкал
19
Помыкал
8
Ллетгет
77
Камунго
7
Арриола
7
Арриола
77
Камунго
7
Мендес
26
26
7
Мендес
9
5
Колорадо
5
Колорадо
9
28
30
30
28
25
11
11
25
Остались в запасе
Даллас
Некакса
13
Antonio Carrera
ВР
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
22
Эма Твумаси
ПЗ
5
Факундо Киньон
ОП
16
Цики Нцабеленг
АП
11
Dante Sealy
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
181
Emiliano Perez
ВР
188
Angel Chavez
ЦЗ
24
Jair Cortes
ЦЗ
21
Alek Álvarez
ЦП
17
Rogelio Cortéz Pineda
ЦП
11
Heriberto De Jesus
ЦП
14
Misael Domínguez
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Остались в запасе
13
Antonio Carrera
ВР
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
22
Эма Твумаси
ПЗ
5
Факундо Киньон
ОП
16
Цики Нцабеленг
АП
11
Dante Sealy
ЦФ
Остались в запасе
181
Emiliano Perez
ВР
188
Angel Chavez
ЦЗ
24
Jair Cortes
ЦЗ
21
Alek Álvarez
ЦП
17
Rogelio Cortéz Pineda
ЦП
11
Heriberto De Jesus
ЦП
14
Misael Domínguez
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Статистика матча Даллас - Некакса
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Россия
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