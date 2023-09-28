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Динамо Хьюстон
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
28 сентября 2023, 07:43
0
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
28 июня 2022, 16:27
1
Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали
21 февраля 2020, 12:06
6
Форвард «Манчестер Сити» Морено перешел в мексиканский клуб
26 января 2019, 10:42
3
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
29 октября 2018, 07:10
7
Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали
21 февраля 2020, 12:06
6
Форвард «Манчестер Сити» Морено перешел в мексиканский клуб
26 января 2019, 10:42
3
Айстэрана может стать главным тренером «Рубина»
9 октября 2015, 13:32
6
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
28 сентября 2023, 07:43
0
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
28 июня 2022, 16:27
1
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
29 октября 2018, 07:10
7
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
8 мая 2018, 06:05
2
МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
1 декабря 2017, 09:32
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Сантос Лагуна
Динамо Хьюстон
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сент-Луис
2 : 1
21.02.2024
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Динамо Хьюстон
1 : 0
28.02.2024
Сент-Луис
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Динамо Хьюстон
1 : 0
28.02.2024
Сент-Луис
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сент-Луис
2 : 1
21.02.2024
Динамо Хьюстон

Сантос Лагуна - Динамо Хьюстон - 26 июля 2023

Сантос Лагуна
26.07.2023, среда, 03:30
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Статистика матча Сантос Лагуна - Динамо Хьюстон
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