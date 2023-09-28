Сантос Лагуна

«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали
Форвард «Манчестер Сити» Морено перешел в мексиканский клуб
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали
Форвард «Манчестер Сити» Морено перешел в мексиканский клуб
Айстэрана может стать главным тренером «Рубина»
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал