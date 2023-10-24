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0
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2
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27 февраля, 20:45
0
Месси и Антонелла в коротком платье сделали совместное фото
4 марта, 00:07
4
МЛС. Дубли Месси и Суареса принесли «Интеру» победу над «Орландо» (5:0)
3 марта, 09:02
0
«Интер» – «Орландо Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
2 марта, 10:26
0
Мостовой ответил, появится ли в России свой Месси
27 февраля, 21:59
2
Месси поздравил Антонеллу с днем рождения
27 февраля, 20:45
0
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
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Товарищеские матчи,
Аль-Наср
6 : 0
01.02.2024
Интер
США. МЛС, 1 тур
Интер
2 : 0
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
1 : 0
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
26.02.2024
Интер
США. МЛС, 2 тур
Интер
5 : 0
03.03.2024
Орландо Сити
США. МЛС, 2 тур
Интер
5 : 0
03.03.2024
Орландо Сити
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
26.02.2024
Интер
США. МЛС, 1 тур
Интер
2 : 0
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
Товарищеские матчи,
Аль-Наср
6 : 0
01.02.2024
Интер
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
1 : 0
24.02.2024
Атланта Юнайтед

Интер - Атланта Юнайтед - 26 июля 2023

Интер
26.07.2023, среда, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
4 : 0
Матч завершен
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Атланта Юнайтед
8' Л. Месси
22' Л. Месси
44' Р. Тэйлор
54' Р. Тэйлор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Интер - Атланта Юнайтед
Матч завершен
Красная карточка
Кристофер МакВей
84'
84'
Пенальти не реализован
Тиаго Алмада
Замена
Леонардо Кампана ️️️️➡️️ Роберт Тэйлор
82'
80'
Замена
Деррик Этьенн ️️️️➡️️ Калеб Уайли
Замена
Робби Робинсон ️️️️➡️️ Лионель Месси
78'
Замена
Давид Руис ️️️️➡️️ Бенжа Кремаски
73'
Замена
Кристофер МакВей ️️️️➡️️ Сергей Кривцов
72'
Замена
Виктор Ульоа ️️️️➡️️ Серхио Бускетс
72'
65'
Замена
Мигел Берри ️️️️➡️️ Георгиос Якумакис
65'
Замена
Освальдо Алонсо ️️️️➡️️ Матеус Россетто
ГОЛ! 4:0
Роберт Тэйлор
54'
46'
Замена
Рональд Эрнандес ️️️️➡️️ Хуан Хосе Пурата
46'
Замена
Эдвин Москера ️️️️➡️️ Тайлер Вольфф
ГОЛ! 3:0
Роберт Тэйлор
44'
ГОЛ! 2:0
Лионель Месси
22'
ГОЛ! 1:0
Лионель Месси
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Дрейк Каллендер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
3
Диксон Арройо
ОП
16
Роберт Тэйлор
ЦП
30
Бенжа Кремаски
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Калеб Уайли
ЛЗ
4
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
4
Луис Абрам
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
20
Матеус Россетто
ЦП
10
Тиаго Алмада
АП
28
Тайлер Вольфф
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Интер
99
Коул Йенсен
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
41
Давид Руис
ОП
20
Харви Невилл
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
8
Леонардо Кампана
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Атланта Юнайтед
25
Клемент Диоп
ВР
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
2
Рональд Эрнандес
ЦЗ
37
Эйден Макфадден
ПЗ
6
Амар Сейдич
ОП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
18
Деррик Этьенн
ЦП
8
Тристан Муюмба
ЦП
21
Эдвин Москера
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Каллендер
32
Аллен
27
Кривцов
4
Миллер
2
Йедлин
5
Бускетс
3
Арройо
16
Тэйлор
30
Кремаски
10
Месси
17
Мартинес
3-3-1-2-1
1
Гьюзан
4
Пурата
4
Абрам
12
Робинсон
11
Леннон
5
Соса
26
Уайли
20
Россетто
28
Вольфф
10
Алмада
7
Якумакис
27
Кривцов
97
МакВей
97
МакВей
27
Кривцов
30
Кремаски
41
Руис
41
Руис
30
Кремаски
5
Бускетс
13
Ульоа
13
Ульоа
5
Бускетс
10
Месси
19
Робинсон
19
Робинсон
10
Месси
16
Тэйлор
8
Кампана
8
Кампана
16
Тэйлор
4
Пурата
2
Эрнандес
2
Эрнандес
4
Пурата
20
Россетто
6
Алонсо
6
Алонсо
20
Россетто
26
Уайли
18
Этьенн
18
Этьенн
26
Уайли
28
Вольфф
21
Москера
21
Москера
28
Вольфф
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
Остались в запасе
Интер
Атланта Юнайтед
99
Коул Йенсен
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
25
Клемент Диоп
ВР
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
37
Эйден Макфадден
ПЗ
6
Амар Сейдич
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
8
Тристан Муюмба
ЦП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
99
Коул Йенсен
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
37
Эйден Макфадден
ПЗ
6
Амар Сейдич
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
8
Тристан Муюмба
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Интер - Атланта Юнайтед
1
Красные карточки
1
0
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Россия
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