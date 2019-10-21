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Пуэбла
Миннесота Юнайтед
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
21 октября 2019, 09:47
1
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
22 октября 2018, 09:19
2
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
29 июня 2018, 21:20
10
Ибсон хочет вернуться в Россию
17 ноября 2017, 09:16
8
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
24 сентября 2017, 09:34
1
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
21 октября 2019, 09:47
1
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
22 октября 2018, 09:19
2
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
29 июня 2018, 21:20
10
Ибсон хочет вернуться в Россию
17 ноября 2017, 09:16
8
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
24 сентября 2017, 09:34
1
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Последние матчи
Все
Пуэбла
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 2
25.02.2024
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.03.2024
Коламбус
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.03.2024
Коламбус
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 2
25.02.2024
Миннесота Юнайтед

Пуэбла - Миннесота Юнайтед - 24 июля 2023

Пуэбла
24.07.2023, понедельник, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
0 : 4
Матч завершен
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Миннесота Юнайтед
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Статистика матча Пуэбла - Миннесота Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Россия
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