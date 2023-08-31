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Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
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16 января 2020, 20:54
1
Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
31 августа 2023, 13:06
1
Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги
20 августа 2023, 09:20
1
МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут
18 июля 2021, 12:41
7
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
16 января 2020, 20:54
1
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
15 января 2020, 20:25
6
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США. МЛС, 2 тур
Нэшвилл
0 : 0
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Нью-Йорк Ред Буллз
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Нэшвилл
4 : 0
29.02.2024
Мока
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
1 : 1
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Нэшвилл
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
1 : 1
03.03.2024
Нэшвилл
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Нэшвилл
4 : 0
29.02.2024
Мока
США. МЛС, 2 тур
Нэшвилл
0 : 0
26.02.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Мока
0 : 3
23.02.2024
Нэшвилл
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
1 : 1
03.03.2024
Нэшвилл
США. МЛС, 2 тур
Портленд
4 : 1
25.02.2024
Колорадо

Нэшвилл - Колорадо - 24 июля 2023

Нэшвилл
24.07.2023, понедельник, 03:30
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Колорадо
58' Х. Мухтар
66' Я. Шаффельбург
81' Э. Гутман
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нэшвилл - Колорадо
Матч завершен
Желтая карточка
T.
90' +4
87'
Замена
Сэм Николсон ️️️️➡️️ Cole Bassett
81'
ГОЛ! 2:1
Эндрю Гутман
Замена
Тэйлор Вашингтон ️️️️➡️️ Якоб Шаффельбург
78'
71'
Замена
Микаэль Барриос ️️️️➡️️ Брайан Галван
71'
Замена
Кевин Кабрал ️️️️➡️️ Darren Yapi
Замена
Фафа Пико ️️️️➡️️ Рэнделл Леаль
70'
ГОЛ! 2:0
Якоб Шаффельбург
66'
61'
Замена
Брайан Акоста ️️️️➡️️ Ральф Призо-Мбонге
61'
Замена
Мойзе Бомбито ️️️️➡️️ Calvin Harris
ГОЛ! 1:0
Хани Мухтар
58'
Замена
AnÃ­bal Godoy ️️️️➡️️ Josh Bauer
56'
Замена
Уокер Циммерман ️️️️➡️️ Алекс Мьюил
56'
Замена
Хани Мухтар ️️️️➡️️ Sean Davis
56'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
3
Лукас Макнотон
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
8
Рэнделл Леаль
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
12
T.
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
22
Josh Bauer
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Колорадо
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
4
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Андреас Максе
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
97
Ральф Призо-Мбонге
ОП
23
Cole Bassett
ЦП
20
Коннор Ронан
ЦП
29
Брайан Галван
ПВ
77
Darren Yapi
ЦФ
25
William Yarbrough
ЦФ
14
Calvin Harris
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Нэшвилл
67
Benjamin Martino
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
20
AnÃ­bal Godoy
ЦП
11
Фафа Пико
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
16
L. Wyke
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
1
Марко Илич
ВР
64
Мойзе Бомбито
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
75
Danny Leyva
ЦП
12
Микаэль Барриос
ЦП
91
Кевин Кабрал
ЛВ
19
Сэм Николсон
ЛВ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
2-5-1-2
1
3
Макнотон
18
Мур
8
Леаль
54
12
13
МакКарти
2
Ловиц
14
Шаффельбург
22
19
Мьюил
4-1-2-1-3
15
Гутман
5
Максе
2
4
Уилсон
97
Призо-Мбонге
23
20
Ронан
29
Галван
14
25
77
19
Мьюил
25
Циммерман
25
Циммерман
19
Мьюил
54
10
Мухтар
10
Мухтар
54
22
20
20
22
8
Леаль
11
Пико
11
Пико
8
Леаль
14
Шаффельбург
23
Вашингтон
23
Вашингтон
14
Шаффельбург
14
64
Бомбито
64
Бомбито
14
97
Призо-Мбонге
6
Акоста
6
Акоста
97
Призо-Мбонге
29
Галван
12
Барриос
12
Барриос
29
Галван
77
91
Кабрал
91
Кабрал
77
23
19
Николсон
19
Николсон
23
Остались в запасе
Нэшвилл
Колорадо
67
Benjamin Martino
ВР
21
Ян Грегуш
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
16
L. Wyke
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
26
Abraham Rodriguez
ВР
1
Марко Илич
ВР
75
Danny Leyva
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
67
Benjamin Martino
ВР
21
Ян Грегуш
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
16
L. Wyke
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
1
Марко Илич
ВР
75
Danny Leyva
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Нэшвилл - Колорадо
1
Желтые карточки
1
0
Россия
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