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Обзор матча «Интер Майами» – «Спортинг КС»: голы и лучшие моменты (видео)
10 сентября 2023, 10:31
1
«Интер Майами» – «Спортинг КС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2023
9 сентября 2023, 22:31
1
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
8 сентября 2023, 17:17
1
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
8 сентября 2023, 17:17
1
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
24 августа 2023, 07:30
1
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
24 августа 2023, 07:30
1
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
27 февраля 2022, 10:53
1
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
21 мая 2021, 09:58
2
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
21 мая 2020, 21:40
3
Обзор матча «Интер Майами» – «Спортинг КС»: голы и лучшие моменты (видео)
10 сентября 2023, 10:31
1
«Интер Майами» – «Спортинг КС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2023
9 сентября 2023, 22:31
1
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
8 сентября 2023, 17:17
1
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
8 сентября 2023, 17:17
1
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Кавальер
0 : 2
23.02.2024
Цинциннати
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Цинциннати
4 : 0
29.02.2024
Кавальер
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
1 : 2
03.03.2024
Цинциннати
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
1 : 2
03.03.2024
Цинциннати
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Цинциннати
4 : 0
29.02.2024
Кавальер
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Кавальер
0 : 2
23.02.2024
Цинциннати
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити

Цинциннати - Канзаc Сити - 24 июля 2023

Цинциннати
24.07.2023, понедельник, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 2
Матч завершен
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Канзаc Сити
34' J. Pulskamp (АГ)
56' Б. Васкес
90+8' Л. Акоста (П)
9' Н. Хагглунд (АГ)
12' Д. Росеро
69' Г. Кинда (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Цинциннати - Канзаc Сити
Матч завершен
Пенальти не реализован
Андреу Фонтас
ГОЛ! Мэтт Миазга
4:2
Пенальти не реализован
R. Walter
ГОЛ! Yuya Kubo
3:2
ГОЛ! Khiry Shelton
2:2
ГОЛ! Брэндон Васкес
2:1
ГОЛ! Эрик Томми
1:1
ГОЛ! Лусиано Акоста
1:0
90' +8
Желтая карточка
Роджер Эспиноза
ГОЛ с пенальти! 3:3
Лусиано Акоста
90' +8
90' +6
Желтая карточка
Дани Росеро
90' +2
Желтая карточка
Эрик Томми
Замена
Марко Ангуло ️️️️➡️️ Йерсон Москера
85'
83'
Желтая карточка
John Pulskamp
75'
Замена
Logan Ndenbe ️️️️➡️️ Гади Кинда
69'
ГОЛ с пенальти! 2:3
Гади Кинда
Желтая карточка
Алвас Пауэлл
68'
Замена
Yuya Kubo ️️️️➡️️ Иан Мерфи
63'
Замена
Серхио Сантос ️️️️➡️️ Аарон Бупендза
63'
59'
Замена
Роджер Эспиноза ️️️️➡️️ Felipe GutiÃ©rrez
59'
Замена
Эрик Томми ️️️️➡️️ Джонни Расселл
ГОЛ! 2:2
Брэндон Васкес
56'
51'
Желтая карточка
Гади Кинда
Желтая карточка
Аарон Бупендза
50'
Желтая карточка
Хуниор Морено
48'
Замена
Обинна Нвободо ️️️️➡️️ Malik Pinto
46'
Замена
Мэтт Миазга ️️️️➡️️ Ник Хагглунд
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:2
John Pulskamp
34'
30'
Красная карточка
Алан Пулидо
12'
ГОЛ! 0:2
Дани Росеро
Желтая карточка
Йерсон Москера
11'
Желтая карточка
Иан Мерфи
10'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1
Ник Хагглунд
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
2
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
93
Хуниор Морено
ЦП
10
Лусиано Акоста
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
31
Альваро Барреаль
ПВ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
23
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Дани Росеро
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
17
Jacob Davis
ЦП
7
Джонни Расселл
ЦП
6
Гади Кинда
АП
1
John Pulskamp
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
14
Tim Leibold
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Цинциннати
36
Evan Louro
ВР
18
Roman Celentano
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
21
Мэтт Миазга
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
34
London Aghedo
ЦЗ
8
Марко Ангуло
ОП
5
Обинна Нвободо
ОП
17
Серхио Сантос
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
24
Kayden Pierre
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
4
Роберт Володер
ЦЗ
26
Эрик Томми
ЛП
31
Danny Flores
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
18
Logan Ndenbe
ЦФ
77
Маринос Ционис
ЦФ
30
Stephen Afrifa
ЦФ
3-3-1-3
1
32
Мерфи
2
Москера
4
Хагглунд
93
Морено
10
Акоста
26
31
Барреаль
23
Васкес
9
Бупендза
2
Пауэлл
2-3-1-5
3
Фонтас
5
Росеро
54
17
7
Расселл
6
Кинда
1
13
11
14
9
Пулидо
4
Хагглунд
21
Миазга
21
Миазга
4
Хагглунд
2
Москера
8
Ангуло
8
Ангуло
2
Москера
26
5
Нвободо
5
Нвободо
26
9
Бупендза
17
Сантос
17
Сантос
9
Бупендза
32
Мерфи
7
7
32
Мерфи
7
Расселл
26
Томми
26
Томми
7
Расселл
13
15
Эспиноза
15
Эспиноза
13
6
Кинда
18
18
6
Кинда
Остались в запасе
Цинциннати
Канзаc Сити
36
Evan Louro
ВР
18
Roman Celentano
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
34
London Aghedo
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
22
Kendall Mcintosh
ВР
24
Kayden Pierre
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
4
Роберт Володер
ЦЗ
31
Danny Flores
ЦП
77
Маринос Ционис
ЦФ
30
Stephen Afrifa
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
36
Evan Louro
ВР
18
Roman Celentano
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
34
London Aghedo
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
24
Kayden Pierre
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
4
Роберт Володер
ЦЗ
31
Danny Flores
ЦП
77
Маринос Ционис
ЦФ
30
Stephen Afrifa
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Цинциннати - Канзаc Сити
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Россия
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