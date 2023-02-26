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Коламбус
Сент-Луис
Файзуллаев отказал клубу МЛС
19 февраля, 08:41
1
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
26 февраля 2023, 08:51
1
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
13 декабря 2020, 08:23
1
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
7 декабря 2018, 07:27
1
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
27 ноября 2018, 11:05
4
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
13 декабря 2020, 08:23
1
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
7 декабря 2018, 07:27
1
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
27 ноября 2018, 11:05
4
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
2 ноября 2018, 11:32
4
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала
2 ноября 2018, 08:21
1
Файзуллаев отказал клубу МЛС
19 февраля, 08:41
1
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
26 февраля 2023, 08:51
1
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Коламбус
Сент-Луис
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сент-Луис
2 : 1
21.02.2024
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
1 : 0
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
1 : 1
25.02.2024
Реал Солт-Лейк
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Динамо Хьюстон
1 : 0
28.02.2024
Сент-Луис
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.03.2024
Коламбус
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.03.2024
Коламбус
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
1 : 0
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
2 : 0
03.03.2024
Нью-Йорк Сити
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Динамо Хьюстон
1 : 0
28.02.2024
Сент-Луис
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
1 : 1
25.02.2024
Реал Солт-Лейк
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сент-Луис
2 : 1
21.02.2024
Динамо Хьюстон

Коламбус - Сент-Луис - 24 июля 2023

Коламбус
24.07.2023, понедельник, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Сент-Луис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Mohamed Farsi
ЦЗ
15
Густаво Валлесилья
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
14
Yaw Yeboah
ЦП
25
Sean Zawadzki
ЦП
8
Эйдан Моррис
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
17
Кристиан Рамирес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
28
Miguel Perez
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
10
Эдуард Левен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
21
Rasmus Alm
ЦФ
16
Самуэль Адениран
ЦФ
15
Jonathan Bell
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Коламбус
28
Patrick Schulte
ВР
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
2
Philip Quinton
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
27
Maximilian Arfsten
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
19
Jacen Russell-Rowe
ЦФ
Сент-Луис
31
Michael Creek
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
15
Исак Йенсен
ЦФ
4
Selmir Pidro
ЦФ
25
Азиэл Джексон
ЦФ
23
Николас Джоаккини
ЦФ
2-4-1-3
24
23
15
Валлесилья
6
25
8
Моррис
14
10
Зелараян
9
Эрнандес
18
Амундсен
17
Рамирес
3-3-1-3
39
2
Нервински
3
14
Нельсон
28
12
10
Левен
7
Острак
15
16
Адениран
21
Остались в запасе
Коламбус
Сент-Луис
28
Patrick Schulte
ВР
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
2
Philip Quinton
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
27
Maximilian Arfsten
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
19
Jacen Russell-Rowe
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
31
Michael Creek
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
15
Исак Йенсен
ЦФ
4
Selmir Pidro
ЦФ
25
Азиэл Джексон
ЦФ
23
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
28
Patrick Schulte
ВР
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
2
Philip Quinton
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
27
Maximilian Arfsten
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
19
Jacen Russell-Rowe
ЦФ
Остались в запасе
31
Michael Creek
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
15
Исак Йенсен
ЦФ
4
Selmir Pidro
ЦФ
25
Азиэл Джексон
ЦФ
23
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Коламбус - Сент-Луис
Россия
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