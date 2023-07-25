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8
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4
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
25 июля 2023, 16:32
1
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
21 июля 2023, 18:12
2
ЦСКА согласовал контракт с Мединой («Чемпионат»)
4 января 2022, 17:36
8
ЦСКА устно договорился с Мединой о контракте до 2025 года (Сезар Луис Мерло)
31 декабря 2021, 10:43
8
Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»
29 декабря 2021, 19:13
4
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
25 июля 2023, 16:32
1
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1
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4
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Сент-Луис
2 : 0
03.03.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
2 : 0
03.03.2024
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
1 : 0
25.02.2024
Нью-Йорк Сити

Нью-Йорк Сити - Атлас - 24 июля 2023

Нью-Йорк Сити
24.07.2023, понедельник, 02:00
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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Атлас
7' A. Rocha
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нью-Йорк Сити - Атлас
Матч завершен
90' +6
Замена
Carlos Robles ️️️️➡️️ Jorge Rodríguez
86'
Желтая карточка
Aldo Rocha
Замена
Monsef Bakrar ️️️️➡️️ Таллес Магно
81'
Замена
Justin Haak ️️️️➡️️ Тиаго Мартинс
81'
72'
Замена
Edgar Zaldívar ️️️️➡️️ Jaziel Martínez
72'
Замена
Idekel Domínguez ️️️️➡️️ Эрик Агирре
64'
Замена
Gaddi Aguirre ️️️️➡️️ Андерсон Сантамария
64'
Замена
Juan Zapata ️️️️➡️️ Матео Гарсия
Замена
Ричард Ледесма ️️️️➡️️ Матиас Пеллегрини
61'
58'
Желтая карточка
Jaziel Martínez
Замена
Gabriel Segal ️️️️➡️️ Митя Иленич
56'
Желтая карточка
Максим Шано
20'
14'
Желтая карточка
Андерсон Сантамария
7'
ГОЛ! 0:1
Aldo Rocha
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
3
Брайан Куфре
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
55
Keaton Parks
ЦП
10
Сантьяго Родригес
АП
43
Таллес Магно
ЛВ
17
Матиас Пеллегрини
ЛВ
1
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Атлас
12
Камило Варгас
ВР
30
Эрик Агирре
ЛЗ
14
Luis Reyes
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
2
Hugo Nervo
ЦЗ
4
José Abella
ЦЗ
8
Матео Гарсия
ЦП
13
Jaziel Martínez
ЦП
26
Aldo Rocha
ЦП
19
Жорди Кайседо
ЦФ
209
Jorge Rodríguez
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
18
Christian McFarlane
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
6
Альфредо Моралес
ЦЗ
33
Nico Benalcazar
ЦЗ
20
Ричард Ледесма
АП
80
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
9
Monsef Bakrar
ЦФ
22
Kevin O'Toole
ЦФ
21
Andres Jasson
ЦФ
Атлас
181
Edson Arce
ВР
1
José Hernández
ВР
13
Gaddi Aguirre
ЦЗ
3
Idekel Domínguez
ЦЗ
32
José Lozano
ЦЗ
21
Carlos Robles
ЦЗ
6
Edgar Zaldívar
ЦП
189
Abraham Bass
ЦП
20
Juan Zapata
ЦП
18
Jeremy Márquez
ЦП
11
Mauro Manotas
ЦФ
24
Christopher Trejo
ЦФ
3-2-1-3-1
6
Сэндс
13
Мартинс
2
Шано
3
Куфре
24
Грэй
55
17
Пеллегрини
10
Родригес
43
Магно
1
3-2-3-2
12
Варгас
4
Сантамария
2
4
14
30
Агирре
8
Гарсия
13
26
209
19
Кайседо
17
Пеллегрини
20
Ледесма
20
Ледесма
17
Пеллегрини
13
Мартинс
80
80
13
Мартинс
35
Иленич
17
17
35
Иленич
43
Магно
9
9
43
Магно
4
Сантамария
13
13
4
Сантамария
30
Агирре
3
3
30
Агирре
209
21
21
209
13
6
6
13
8
Гарсия
20
20
8
Гарсия
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Атлас
49
Мэтт Фриз
ВР
18
Christian McFarlane
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
6
Альфредо Моралес
ЦЗ
33
Nico Benalcazar
ЦЗ
25
Cody Mizell
ЦФ
22
Kevin O'Toole
ЦФ
21
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
181
Edson Arce
ВР
1
José Hernández
ВР
32
José Lozano
ЦЗ
189
Abraham Bass
ЦП
18
Jeremy Márquez
ЦП
11
Mauro Manotas
ЦФ
24
Christopher Trejo
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
18
Christian McFarlane
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
6
Альфредо Моралес
ЦЗ
33
Nico Benalcazar
ЦЗ
25
Cody Mizell
ЦФ
22
Kevin O'Toole
ЦФ
21
Andres Jasson
ЦФ
Остались в запасе
181
Edson Arce
ВР
1
José Hernández
ВР
32
José Lozano
ЦЗ
189
Abraham Bass
ЦП
18
Jeremy Márquez
ЦП
11
Mauro Manotas
ЦФ
24
Christopher Trejo
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Атлас
1
3
Желтые карточки
1
3
Россия
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