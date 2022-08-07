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Сан-Хосе
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
7 августа 2022, 10:19
2
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
3 августа 2019, 13:23
3
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
9 декабря 2018, 09:15
1
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
16 августа 2018, 15:17
4
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
3 августа 2019, 13:23
3
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
9 декабря 2018, 09:15
1
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
16 августа 2018, 15:17
4
МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд»
6 ноября 2017, 07:54
2
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
17 сентября 2017, 08:43
1
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
7 августа 2022, 10:19
2
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
24 сентября 2017, 09:34
1
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
17 сентября 2017, 08:43
1
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20 августа 2017, 07:59
1
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2 : 2
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Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 3 тур
Сан-Хосе
1 : 3
03.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 2 тур
Портленд
4 : 1
25.02.2024
Колорадо
США. МЛС, 3 тур
Сан-Хосе
1 : 3
03.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 1 тур
Даллас
2 : 1
25.02.2024
Сан-Хосе

Портленд - Сан-Хосе - 23 июля 2023

Портленд
23.07.2023, воскресенье, 05:00
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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Сан-Хосе
33' Эвандер
86' Ф. Мора
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Портленд - Сан-Хосе
Матч завершен
ГОЛ! 2:0
Фелипе Мора
86'
Замена
Себастьян Бланко ️️️️➡️️ Эвандер
85'
84'
Замена
Ousseni Bouda ️️️️➡️️ Cade Cowell
84'
Замена
Benjamin Kikanovic ️️️️➡️️ Кристиан Эспиноса
Замена
Сантьяго Морено ️️️️➡️️ Дайрон Асприлья
78'
70'
Замена
Поль Мари ️️️️➡️️ Карлос Акапо
Замена
Марвин Лориа ️️️️➡️️ Йимми Чара
58'
Замена
Фелипе Мора ️️️️➡️️ Ярослав Незгода
58'
Желтая карточка
Кристиан Паредес
45' +2
35'
Желтая карточка
Карлос Груэсо
ГОЛ! 1:0
Эвандер
33'
22'
Замена
Niko Tsarkis ️️️️➡️️ Jack Skahan
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
22
Кристиан Паредес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
23
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
26
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
7
Карлос Груэсо
ЦП
10
Кристиан Эспиноса
ЦП
16
Cade Cowell
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Жереми Эбобиссе
ЦФ
15
Таннер Бисон
ЦФ
16
Jack Skahan
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Хантер Султ
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
2
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
10
Себастьян Бланко
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
30
Сантьяго Морено
ПВ
9
Фелипе Мора
ЦФ
99
Натан Фогаса
ЦФ
Сан-Хосе
24
Daniel Munie
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
30
Niko Tsarkis
ЦП
19
Cameron Cilley
ЦП
1
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
17
Ousseni Bouda
ЦФ
4-3-1-2
22
Бингхэм
5
Браво
13
Жупарич
18
МакГроу
29
Москера
22
Паредес
10
Эвандер
21
Чара
23
Чара
27
Асприлья
11
Незгода
3-4-3
42
Даниэл
29
Акапо
26
6
Трауко
10
Эспиноса
16
14
7
Груэсо
16
15
Бисон
11
Эбобиссе
10
Эвандер
10
Бланко
10
Бланко
10
Эвандер
23
Чара
44
Лориа
44
Лориа
23
Чара
27
Асприлья
30
Морено
30
Морено
27
Асприлья
11
Незгода
9
Мора
9
Мора
11
Незгода
29
Акапо
3
Мари
3
Мари
29
Акапо
16
30
30
16
10
Эспиноса
28
28
10
Эспиноса
16
17
17
16
Остались в запасе
Портленд
Сан-Хосе
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Хантер Султ
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
2
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
99
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
24
Daniel Munie
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
19
Cameron Cilley
ЦП
1
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Хантер Султ
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
2
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
99
Натан Фогаса
ЦФ
Остались в запасе
24
Daniel Munie
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
19
Cameron Cilley
ЦП
1
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Портленд - Сан-Хосе
1
1
Желтые карточки
1
1
Россия
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