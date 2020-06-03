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США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
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25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
1 : 1
25.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
02.03.2024
Лос-Анджелес
США. МЛС, 3 тур
Сиэтл
0 : 0
03.03.2024
Остин
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
02.03.2024
Лос-Анджелес
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
1 : 1
25.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1 тур
Интер
2 : 0
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 3 тур
Сиэтл
0 : 0
03.03.2024
Остин
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
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Сиэтл

Реал Солт-Лейк - Сиэтл - 23 июля 2023

Реал Солт-Лейк
23.07.2023, воскресенье, 04:30
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
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Сиэтл
48' Д. Саварино
51' К. Аранго
88' R. Rubin
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Реал Солт-Лейк - Сиэтл
Матч завершен
ГОЛ! 3:0
Rubio Rubin
88'
Замена
Jasper Loffelsend ️️️️➡️️ Пабло Руис
84'
Желтая карточка
Брайан Вера
81'
Замена
Боде Идальго ️️️️➡️️ Джефферсон Саварино
72'
Замена
Rubio Rubin ️️️️➡️️ Диего Луна
72'
Замена
Андерсон Хулио ️️️️➡️️ Daniel Musovski
72'
70'
Замена
Хебер ️️️️➡️️ Жоао Пауло
Замена
Жустен Глад ️️️️➡️️ Кристиан Аранго
63'
Красная карточка
Силва Марсело
60'
54'
Замена
Abdoulaye Cissoko ️️️️➡️️ Йеймар Гомес Андраде
ГОЛ! 2:0
Кристиан Аранго
51'
ГОЛ! 1:0
Джефферсон Саварино
48'
46'
Замена
Josh Atencio ️️️️➡️️ Обед Варгас
46'
Замена
Dylan Teves ️️️️➡️️ Кристиан Рольдан
46'
Замена
Джордан Моррис ️️️️➡️️ Лео Чу
45' +2
Желтая карточка
Йеймар Гомес Андраде
Желтая карточка
Кристиан Аранго
45' +2
Желтая карточка
Брайан Овьедо
33'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
8
Диего Луна
ЦП
7
Пабло Руис
ЦП
6
Брайан Охеда
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
10
Джефферсон Саварино
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
9
Кристиан Аранго
ЦФ
17
Daniel Musovski
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сиэтл
24
Stefan Frei
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
18
Обед Варгас
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
23
Лео Чу
ЛВ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
35
Гэвин Биверс
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
21
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Дамир Крейлах
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
13
Нельсон Паласио
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
29
Андерсон Хулио
ЦФ
14
Rubio Rubin
ЦФ
Сиэтл
29
Jacob Castro
ВР
30
Stefan Cleveland
ВР
33
Cody Baker
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
21
Reed Baker-Whiting
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Хебер
ЦФ
8
Josh Atencio
ЦФ
2-5-3
18
МакМат
3
Овьедо
30
Силва Марсело
7
Руис
6
Охеда
14
Энели
10
Саварино
8
Луна
17
9
Аранго
4
Вера
4-4-1-1
24
16
Рольдан
25
Раген
28
Гомес Андраде
5
Толо
7
Рольдан
18
Варгас
6
Пауло
11
Русняк
23
Чу
9
Руидиас
9
Аранго
15
Глад
15
Глад
9
Аранго
7
Руис
21
21
7
Руис
10
Саварино
19
Идальго
19
Идальго
10
Саварино
17
29
Хулио
29
Хулио
17
8
Луна
14
14
8
Луна
7
Рольдан
99
99
7
Рольдан
23
Чу
13
Моррис
13
Моррис
23
Чу
28
Гомес Андраде
92
92
28
Гомес Андраде
6
Пауло
9
Хебер
9
Хебер
6
Пауло
18
Варгас
8
8
18
Варгас
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
24
Tomas Gomez
ВР
35
Гэвин Биверс
ВР
19
Дамир Крейлах
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
13
Нельсон Паласио
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
29
Jacob Castro
ВР
30
Stefan Cleveland
ВР
33
Cody Baker
ЦЗ
21
Reed Baker-Whiting
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
35
Гэвин Биверс
ВР
19
Дамир Крейлах
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
13
Нельсон Паласио
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
Остались в запасе
29
Jacob Castro
ВР
30
Stefan Cleveland
ВР
33
Cody Baker
ЦЗ
21
Reed Baker-Whiting
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сиэтл
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Россия
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