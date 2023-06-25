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Филадельфия Юнион
Тихуана
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
25 июня 2023, 16:26
1
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
6 ноября 2022, 02:08
3
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
28 сентября 2020, 12:58
1
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
10 июля 2020, 08:32
11
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
5 июня 2020, 07:51
1
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
25 июня 2023, 16:26
1
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
6 ноября 2022, 02:08
3
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
28 сентября 2020, 12:58
1
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
10 июля 2020, 08:32
11
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
5 июня 2020, 07:51
1
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Последние матчи
Все
Филадельфия Юнион
Тихуана
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Депортиво Саприсса
2 : 3
21.02.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Филадельфия Юнион
3 : 3
28.02.2024
Депортиво Саприсса
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Филадельфия Юнион
3 : 3
28.02.2024
Депортиво Саприсса
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Депортиво Саприсса
2 : 3
21.02.2024
Филадельфия Юнион

Филадельфия Юнион - Тихуана - 23 июля 2023

Филадельфия Юнион
23.07.2023, воскресенье, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
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Тихуана
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Статистика матча Филадельфия Юнион - Тихуана
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0
1
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2
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