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Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
17 декабря 2023, 10:51
1
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
14 декабря 2023, 19:33
4
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
16 ноября 2023, 20:57
0
Месси забил в дебютном матче в МЛС
27 августа 2023, 08:52
1
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023
27 августа 2023, 02:35
1
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
17 декабря 2023, 10:51
1
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
14 декабря 2023, 19:33
4
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
16 ноября 2023, 20:57
0
Месси забил в дебютном матче в МЛС
27 августа 2023, 08:52
1
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023
27 августа 2023, 02:35
1
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
26 августа 2023, 22:14
2
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
22 августа 2023, 15:15
1
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
27 июня 2022, 14:31
2
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
11 февраля 2022, 20:25
1
Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)
28 января 2022, 11:05
1
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Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Индепендьенте де Ла-Чоррера
0 : 1
22.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 2 тур
Нэшвилл
0 : 0
26.02.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
01.03.2024
Индепендьенте де Ла-Чоррера
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 2 тур
Нэшвилл
0 : 0
26.02.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
01.03.2024
Индепендьенте де Ла-Чоррера
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Индепендьенте де Ла-Чоррера
0 : 1
22.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн

Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн - 23 июля 2023

Нью-Йорк Ред Буллз
23.07.2023, воскресенье, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
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Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Желтая карточка
Кэмерон Харпер
47'
26'
Желтая карточка
Бобби Вуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Шон Неалис
ЦЗ
75
Daniel Edelman
ЦП
8
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
12
Tom Barlow
ЦФ
11
Omir Fernandez
ЦФ
98
Хассан Ндам
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нью-Инглэнд Революшн
28
Джордже Петрович
ВР
24
DeJuan Jones
ЦЗ
2
Dave Romney
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
15
Брэндон Бай
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
14
Иан Харкс
ЦП
28
Марк-Антони Кайе
ЦП
29
Noel Buck
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
6
Кайл Данкан
ПЗ
48
Ronald Donkor
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
5
Peter Stroud
ЦП
19
Wikelman Carmona
ЦФ
11
Elias Manoel
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
3
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
47
Esmir Bajraktarevic
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
18
Emmanuel Boateng
ЦФ
12
Justin Rennicks
ЦФ
16
Joshua Bolma
ЦФ
2-1-3-4
31
Мигел
47
Толкин
15
Неалис
75
8
Амайя
82
Лукиньяс
17
Харпер
12
13
Ванзейр
98
Ндам
11
4-4-2
28
Петрович
15
Бай
2
88
Фаррелл
24
14
Харкс
28
Кайе
29
10
Хиль
7
Боу
17
Вуд
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
6
Кайл Данкан
ПЗ
48
Ronald Donkor
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
5
Peter Stroud
ЦП
19
Wikelman Carmona
ЦФ
11
Elias Manoel
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
98
Jacob Jackson
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
3
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
47
Esmir Bajraktarevic
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
18
Emmanuel Boateng
ЦФ
12
Justin Rennicks
ЦФ
16
Joshua Bolma
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
6
Кайл Данкан
ПЗ
48
Ronald Donkor
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
5
Peter Stroud
ЦП
19
Wikelman Carmona
ЦФ
11
Elias Manoel
ЦФ
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
3
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
47
Esmir Bajraktarevic
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
18
Emmanuel Boateng
ЦФ
12
Justin Rennicks
ЦФ
16
Joshua Bolma
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
1
1
Желтые карточки
1
1
Россия
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