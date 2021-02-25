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Пумас
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
25 февраля 2021, 19:39
2
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
19 февраля 2021, 22:43
1
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
21 августа 2020, 09:58
1
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
10 июля 2020, 14:59
10
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
4 июня 2020, 13:23
7
Анри покинул пост главного тренера «Монреаль Импакт»
25 февраля 2021, 19:39
2
Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»
19 февраля 2021, 22:43
1
«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион
21 августа 2020, 09:58
1
Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»
10 июля 2020, 14:59
10
Анри – о смерти Флойда: «Почему это происходит в 2020-м? Мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть такое в современности»
4 июня 2020, 13:23
7
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США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
0 : 0
25.02.2024
Монреаль

Монреаль - Пумас - 23 июля 2023

Монреаль
23.07.2023, воскресенье, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
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Пумас
23' Б. Дюк
43' M. ChoiniÃ¨re
88' Г. Фернандес
90+1' E. Montejano
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Монреаль - Пумас
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Jorge Ruvalcaba
90' +1
ГОЛ! 2:2
Emanuel Montejano
88'
ГОЛ! 2:1
Габриэль Фернандес
88'
Замена
Adrián Aldrete ️️️️➡️️ Robert Ergas
88'
Замена
Emanuel Montejano ️️️️➡️️ Eduardo Salvio
Замена
Виктор Ваньяма ️️️️➡️️ Брайс Дюк
77'
Замена
Ahmed Hamdi ️️️️➡️️ Квадво Опоку
77'
76'
Желтая карточка
Cesar Huerta
Желтая карточка
Jonathan Sirois
76'
Замена
Аарон Эррера ️️️️➡️️ Zachary Brault Guillard
68'
Замена
Mason Toye ️️️️➡️️ Чинонзо Оффор
68'
62'
Замена
Габриэль Фернандес ️️️️➡️️ Juan Dinenno
62'
Замена
Jorge Ruvalcaba ️️️️➡️️ Gustavo del Prete
Желтая карточка
Mathieu ChoiniÃ¨re
59'
Желтая карточка
Nathan Saliba
51'
46'
Замена
Ulises Rivas ️️️️➡️️ Arturo Ortiz
Замена
Ласси Лаппалайнен ️️️️➡️️ A. Lassiter
46'
ГОЛ! 2:0
Mathieu ChoiniÃ¨re
43'
ГОЛ! 1:0
Брайс Дюк
23'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
25
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
16
Жоэл Ватерман
ЦЗ
15
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Брайс Дюк
ЦП
29
Mathieu ChoiniÃ¨re
ЦП
19
Nathan Saliba
ЦП
11
A. Lassiter
ЦФ
7
Квадво Опоку
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Пумас
33
Gil Alcalá
ВР
25
Arturo Ortiz
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
2
Pablo Bennevendo
ЦЗ
4
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Robert Ergas
ЦЗ
21
Gustavo del Prete
ЦП
10
Eduardo Salvio
ЦП
18
José Caicedo
ЦП
21
Cesar Huerta
ЦП
9
Juan Dinenno
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
26
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
21
Ласси Лаппалайнен
ЦП
8
Matko Miljevic
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
7
Ahmed Hamdi
ЦФ
1
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Пумас
181
Miguel Paul
ВР
12
Julio González
ВР
3
José Galindo
ЦЗ
16
Adrián Aldrete
ЦЗ
17
Jorge Ruvalcaba
ЦП
20
Santiago Trigos
ЦП
11
Carlos Gutiérrez
ЦП
197
Miguel Carreón
ЦП
5
Jesús Molina
ЦП
15
Ulises Rivas
ЦП
19
Габриэль Фернандес
ЦФ
210
Emanuel Montejano
ЦФ
3-4-4
25
Корбо
4
Камачо
16
Ватерман
15
29
19
10
Дюк
11
9
Оффор
40
7
Опоку
3-2-4-1
33
2
4
Магальян
22
25
6
Силва
10
18
21
21
9
15
22
Эррера
22
Эррера
15
10
Дюк
2
Ваньяма
2
Ваньяма
10
Дюк
11
21
Лаппалайнен
21
Лаппалайнен
11
9
Оффор
13
13
9
Оффор
7
Опоку
7
7
7
Опоку
22
16
16
22
21
17
17
21
25
15
15
25
9
19
Фернандес
19
Фернандес
9
10
210
210
10
Остались в запасе
Монреаль
Пумас
41
Джеймс Пантемис
ВР
26
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
8
Matko Miljevic
ЦП
1
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
181
Miguel Paul
ВР
12
Julio González
ВР
3
José Galindo
ЦЗ
20
Santiago Trigos
ЦП
11
Carlos Gutiérrez
ЦП
197
Miguel Carreón
ЦП
5
Jesús Molina
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
26
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
24
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
8
Matko Miljevic
ЦП
1
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Остались в запасе
181
Miguel Paul
ВР
12
Julio González
ВР
3
José Galindo
ЦЗ
20
Santiago Trigos
ЦП
11
Carlos Gutiérrez
ЦП
197
Miguel Carreón
ЦП
5
Jesús Molina
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Монреаль - Пумас
3
2
Желтые карточки
3
2
Россия
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