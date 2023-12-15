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Леон
Ванкувер Уайткепс
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
15 декабря 2023, 19:26
0
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
5 ноября 2023, 09:38
1
Давила попрощался с предыдущим клубом перед трансфером в ЦСКА
21 августа 2023, 09:57
3
ЦСКА перечислил 5 миллионов чилийскому нападающему
19 августа 2023, 12:20
3
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
15 декабря 2023, 19:26
0
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
5 ноября 2023, 09:38
1
Давила попрощался с предыдущим клубом перед трансфером в ЦСКА
21 августа 2023, 09:57
3
ЦСКА перечислил 5 миллионов чилийскому нападающему
19 августа 2023, 12:20
3
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
11 августа 2023, 08:54
7
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
8 июня 2023, 10:44
1
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
9 августа 2020, 12:28
2
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
30 сентября 2019, 09:35
1
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Ванкувер»
30 сентября 2018, 08:27
2
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Последние матчи
Все
Леон
Ванкувер Уайткепс
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Тигрес УАНЛ
3 : 0
15.02.2024
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.03.2024
Шарлотт
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.03.2024
Шарлотт
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Тигрес УАНЛ
3 : 0
15.02.2024
Ванкувер Уайткепс
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
08.02.2024
Тигрес УАНЛ

Леон - Ванкувер Уайткепс - 22 июля 2023

Леон
22.07.2023, суббота, 05:30
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
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Ванкувер Уайткепс
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Статистика матча Леон - Ванкувер Уайткепс
2
1
Желтые карточки
2
1
Россия
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