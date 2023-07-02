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Остин
Мазатлан
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2 июля 2023, 09:44
1
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
26 февраля 2023, 08:51
1
Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ
9 ноября 2022, 20:00
1
Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»
16 сентября 2022, 22:32
1
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
7 августа 2022, 10:19
2
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2 июля 2023, 09:44
1
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
26 февраля 2023, 08:51
1
Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ
9 ноября 2022, 20:00
1
Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»
16 сентября 2022, 22:32
1
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
7 августа 2022, 10:19
2
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Последние матчи
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Остин
Мазатлан
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 2
25.02.2024
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 3 тур
Сиэтл
0 : 0
03.03.2024
Остин
США. МЛС, 3 тур
Сиэтл
0 : 0
03.03.2024
Остин
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 2
25.02.2024
Миннесота Юнайтед

Остин - Мазатлан - 22 июля 2023

Остин
22.07.2023, суббота, 03:30
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
1 : 3
Матч завершен
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Статистика матча Остин - Мазатлан
1
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1
0
Россия
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