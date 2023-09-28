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Динамо Хьюстон
МЛС. Дубли Месси и Суареса принесли «Интеру» победу над «Орландо» (5:0)
3 марта, 09:02
0
«Интер» – «Орландо Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
2 марта, 10:26
0
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
28 сентября 2023, 07:43
0
Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
25 сентября 2023, 09:22
0
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
25 сентября 2023, 07:54
0
МЛС. Дубли Месси и Суареса принесли «Интеру» победу над «Орландо» (5:0)
3 марта, 09:02
0
«Интер» – «Орландо Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
2 марта, 10:26
0
Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
25 сентября 2023, 09:22
0
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
25 сентября 2023, 07:54
0
«Орландо Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
24 сентября 2023, 21:57
0
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
28 сентября 2023, 07:43
0
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
28 июня 2022, 16:27
1
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
29 октября 2018, 07:10
7
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
8 мая 2018, 06:05
2
МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
1 декабря 2017, 09:32
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Последние матчи
Все
Орландо Сити
Динамо Хьюстон
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сент-Луис
2 : 1
21.02.2024
Динамо Хьюстон
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Кавалри
0 : 3
22.02.2024
Орландо Сити
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
0 : 0
25.02.2024
Монреаль
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Орландо Сити
3 : 1
28.02.2024
Кавалри
США. МЛС, 2 тур
Интер
5 : 0
03.03.2024
Орландо Сити
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Орландо Сити
3 : 1
28.02.2024
Кавалри
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
0 : 0
25.02.2024
Монреаль
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Кавалри
0 : 3
22.02.2024
Орландо Сити
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Динамо Хьюстон
1 : 0
28.02.2024
Сент-Луис
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Сент-Луис
2 : 1
21.02.2024
Динамо Хьюстон

Орландо Сити - Динамо Хьюстон - 22 июля 2023

Орландо Сити
22.07.2023, суббота, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Динамо Хьюстон
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Статистика матча Орландо Сити - Динамо Хьюстон
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