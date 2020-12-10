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Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
10 декабря 2020, 22:50
1
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
30 октября 2020, 09:33
2
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
30 октября 2020, 00:58
1
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
24 января 2020, 20:42
3
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
5 января 2020, 10:56
4
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
10 декабря 2020, 22:50
1
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
30 октября 2020, 09:33
2
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
30 октября 2020, 00:58
1
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
24 января 2020, 20:42
3
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
5 января 2020, 10:56
4
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0 : 5
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Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Дандолк
0 : 5
04.03.2024
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Богемиан
0 : 0
01.03.2024
Дандолк
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Дандолк
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23.02.2024
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
1 : 1
16.02.2024
Дандолк

Акурейри - Дандолк - 27 июля 2023

Акурейри
27.07.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 1
Матч завершен
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Дандолк
28' B. Aðalsteinsson
37' S. Margeir Hauksson
45' S. Margeir Hauksson
32' Д. Келли
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Акурейри - Дандолк
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Дарра Лихи
Желтая карточка
Йоан Эдмундссон
90' +1
Замена
Alex Freyr Elísson ️️️️➡️️ Hrannar Björn Steingrímsson
89'
Желтая карточка
D. Hafsteinsson
84'
81'
Замена
Cameron Elliott ️️️️➡️️ Даниэл Келли
Замена
Elfar Árni Aðalsteinsson ️️️️➡️️ Ásgeir Sigurgeirsson
81'
Замена
Йоан Эдмундссон ️️️️➡️️ Sveinn Margeir Hauksson
81'
63'
Замена
Paul Doyle ️️️️➡️️ Грегори Слогетт
63'
Замена
John Martin ️️️️➡️️ Йоханнес Или-Кокко
Желтая карточка
Jakob Snær Árnason
60'
Замена
Jakob Snær Árnason ️️️️➡️️ Паэтур Петерсен
60'
Желтая карточка
Rodri
57'
46'
Замена
Райан О'Кейн ️️️️➡️️ Robert McCourt
ГОЛ! 3:1
Sveinn Margeir Hauksson
45'
ГОЛ! 2:1
Sveinn Margeir Hauksson
37'
32'
ГОЛ! 1:1
Даниэл Келли
ГОЛ! 1:0
Bjarni Aðalsteinsson
28'
14'
Желтая карточка
Грегори Слогетт
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акурейри
12
Kristijan Jajalo
ВР
3
Dušan Brković
ЦЗ
22
Hrannar Björn Steingrímsson
ЦЗ
2
Birgir Baldvinsson
ЦЗ
77
Bjarni Aðalsteinsson
ЦП
10
Hallgrimur Mar Steingrimsson
ЦП
30
Sveinn Margeir Hauksson
ЦП
4
Rodri
ЦП
18
Паэтур Петерсен
ЛВ
7
D. Hafsteinsson
ЦФ
11
Ásgeir Sigurgeirsson
ЦФ
Дандолк
29
Nathan Shepperd
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
15
Дарра Лихи
ЦЗ
27
Даниэл Келли
ЦП
18
Robert McCourt
ЦП
32
Грегори Слогетт
ЦП
20
Йоханнес Или-Кокко
АП
16
Hayden Muller
ЦФ
2
Archie Davies
ЦФ
27
Connor Malley
ЦФ
9
Патрик Хобан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Акурейри
13
Steinþór Már Auðunsson
ВР
1
Ívar Arnbro Thórhallsson
ВР
77
Andri Fannar Stefansson
ЦЗ
16
Alex Freyr Elísson
ЦП
37
Harley Willard
ЦП
27
Þorri Mar Þórisson
ЦП
29
Jakob Snær Árnason
ЦП
21
Mikael Breki Thórdarson
ЦП
9
Йоан Эдмундссон
АП
26
Ingimar Torbjörnsson Stöle
ЦФ
9
Elfar Árni Aðalsteinsson
ЦФ
Дандолк
30
Mark Byrne
ВР
19
Darren Brownlie
ЦЗ
21
Paul Doyle
ЦП
6
Элфи Льюис
ЦП
5
Лу Эннсли
ЦП
11
Райан О'Кейн
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
14
Cameron Elliott
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
3-4-1-2
12
3
22
2
77
30
4
10
18
Петерсен
11
7
2-3-1-4
29
4
Бойл
15
Лихи
27
Келли
18
32
Слогетт
20
Или-Кокко
9
Хобан
27
2
16
22
16
16
22
18
Петерсен
29
29
18
Петерсен
30
9
Эдмундссон
9
Эдмундссон
30
11
9
9
11
32
Слогетт
21
21
32
Слогетт
18
11
О'Кейн
11
О'Кейн
18
27
Келли
14
14
27
Келли
20
Или-Кокко
10
10
20
Или-Кокко
Остались в запасе
Акурейри
Дандолк
13
Steinþór Már Auðunsson
ВР
1
Ívar Arnbro Thórhallsson
ВР
77
Andri Fannar Stefansson
ЦЗ
37
Harley Willard
ЦП
27
Þorri Mar Þórisson
ЦП
21
Mikael Breki Thórdarson
ЦП
26
Ingimar Torbjörnsson Stöle
ЦФ
30
Mark Byrne
ВР
19
Darren Brownlie
ЦЗ
6
Элфи Льюис
ЦП
5
Лу Эннсли
ЦП
13
Peter Cherrie
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Остались в запасе
13
Steinþór Már Auðunsson
ВР
1
Ívar Arnbro Thórhallsson
ВР
77
Andri Fannar Stefansson
ЦЗ
37
Harley Willard
ЦП
27
Þorri Mar Þórisson
ЦП
21
Mikael Breki Thórdarson
ЦП
26
Ingimar Torbjörnsson Stöle
ЦФ
Остались в запасе
30
Mark Byrne
ВР
19
Darren Brownlie
ЦЗ
6
Элфи Льюис
ЦП
5
Лу Эннсли
ЦП
13
Peter Cherrie
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Статистика матча Акурейри - Дандолк
4
2
Желтые карточки
4
2
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Астон Вилла
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Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
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- : -
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