«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи
«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
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