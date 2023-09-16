«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи
Гайч забил победный гол в дебютном матче за «Ризеспор»
Турецкий клуб готовит предложение для Лунева
В «Коньяспоре» прокомментировали новость об интересе к Полозу
Лучший бомбардир «Ростова» Полоз может бесплатно перейти в «Коньяспор»
Иско получил предложения из Турции и Катара
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи