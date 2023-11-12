Форвард «Гента» установил рекорд еврокубков: кроме того, у него 7 голов в 2 последних матчах

Чемпион мира Озил объявил о завершении карьеры в 34 года

Два турецких топ-клуба поборются за защитника «Зенита»

Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции

«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу

Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами

Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции