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Хатайспор
Истанбул Башакшехир
Жуткая травма головы Зайнутдинова – экс-игрок ЦСКА госпитализирован
12 ноября 2023, 17:33
6
Два турецких топ-клуба поборются за защитника «Зенита»
14 августа 2023, 14:36
3
Турецкий клуб бесплатно подписал экс-форварда «Милана» Пентека
20 июля 2023, 08:44
1
Чемпион мира Озил объявил о завершении карьеры в 34 года
22 марта 2023, 14:43
4
Форвард «Гента» установил рекорд еврокубков: кроме того, у него 7 голов в 2 последних матчах
16 марта 2023, 12:07
3
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
21 февраля 2023, 16:31
1
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
18 февраля 2023, 15:51
1
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
18 февраля 2023, 14:28
3
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
18 февраля 2023, 13:36
1
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
18 февраля 2023, 09:23
1
Жуткая травма головы Зайнутдинова – экс-игрок ЦСКА госпитализирован
12 ноября 2023, 17:33
6
Два турецких топ-клуба поборются за защитника «Зенита»
14 августа 2023, 14:36
3
Турецкий клуб бесплатно подписал экс-форварда «Милана» Пентека
20 июля 2023, 08:44
1
Чемпион мира Озил объявил о завершении карьеры в 34 года
22 марта 2023, 14:43
4
Форвард «Гента» установил рекорд еврокубков: кроме того, у него 7 голов в 2 последних матчах
16 марта 2023, 12:07
3
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Последние матчи
Все
Хатайспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 2
13.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
3 : 0
20.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 1
20.01.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
3 : 1
02.02.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
0 : 1
27.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
3 : 0
20.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
03.02.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Коньяспор
2 : 3
28.01.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 22 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
24.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 1
20.01.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 2
13.01.2024
Аланьяспор

Хатайспор - Истанбул Башакшехир - 21 апреля 2024

Хатайспор
21.04.2024, воскресенье, 00:00
Турция. Суперлига, 34 тур
- : -
Не начался
Истанбул Башакшехир
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хатайспор - Истанбул Башакшехир
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
- : -
11.02.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Трабзонспор
- : -
12.02.2024
Хатайспор
Россия
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