Жуткая травма головы Зайнутдинова – экс-игрок ЦСКА госпитализирован
Два турецких топ-клуба поборются за защитника «Зенита»
Турецкий клуб бесплатно подписал экс-форварда «Милана» Пентека
Чемпион мира Озил объявил о завершении карьеры в 34 года
Форвард «Гента» установил рекорд еврокубков: кроме того, у него 7 голов в 2 последних матчах
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
Жуткая травма головы Зайнутдинова – экс-игрок ЦСКА госпитализирован
Два турецких топ-клуба поборются за защитника «Зенита»
Турецкий клуб бесплатно подписал экс-форварда «Милана» Пентека
Чемпион мира Озил объявил о завершении карьеры в 34 года
Форвард «Гента» установил рекорд еврокубков: кроме того, у него 7 голов в 2 последних матчах