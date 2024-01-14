ЦСКА получил предложение по Мендесу из Турции
Турецкий клуб отказался от подписания Джикии, узнав его зарплату
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
«Трабзонспор» ведет переговоры по трансферу Джикии
Романцев оценил желание Чалова уехать в Европу
ЦСКА получил предложение по Мендесу из Турции
Турецкий клуб отказался от подписания Джикии, узнав его зарплату
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
«Трабзонспор» ведет переговоры по трансферу Джикии
Романцев оценил желание Чалова уехать в Европу
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи