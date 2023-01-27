«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
«Зенит» интересуется вратарем сборной Мали
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи
«Зенит» интересуется вратарем сборной Мали
Два ассиста Оздоева принесли «Карагюмрюку» победу над «Касымпашой»
В «Касымпаше» ответили, интересовались ли Селиховым
Селихов отказал «Зениту» и двум турецким клубам перед продлением контракта со «Спартаком»
Дзагоева предложили четырем турецким клубам (Eurostavka)