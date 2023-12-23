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Ризеспор
Фенербахче
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
29 января, 13:50
0
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
12 января, 13:50
0
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
11 января, 22:09
1
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
10 января, 16:31
0
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи
9 января, 22:54
0
Принадлежащий ЦСКА форвард забил 6 голов в 3 матчах в Турции
23 декабря 2023, 08:26
0
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
13 декабря 2023, 14:57
0
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
12 декабря 2023, 21:40
4
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
12 декабря 2023, 13:50
1
В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок
12 декабря 2023, 09:05
8
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
29 января, 13:50
0
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
12 января, 13:50
0
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
11 января, 22:09
1
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
10 января, 16:31
0
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи
9 января, 22:54
0
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Последние матчи
Все
Ризеспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
1 : 0
13.01.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 1
14.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Аланьяспор
2 : 1
20.01.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
21.01.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
24.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
0 : 0
03.02.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Карагюмрюк
4 : 0
28.01.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
1 : 0
25.01.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Аланьяспор
2 : 1
20.01.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
1 : 0
13.01.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
0 : 2
03.02.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
2 : 1
28.01.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 22 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
24.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
21.01.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 1
14.01.2024
Фенербахче

Ризеспор - Фенербахче - 17 февраля 2024

Ризеспор
17.02.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
- : -
Не начался
Фенербахче
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ризеспор - Фенербахче
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
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