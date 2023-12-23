«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи
Принадлежащий ЦСКА форвард забил 6 голов в 3 матчах в Турции
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи