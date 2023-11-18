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Фенербахче
Аланьяспор
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
5 февраля, 22:58
2
«Сочи» арендовал нападающего из чемпионата Турции
4 февраля, 18:36
2
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
29 января, 13:50
0
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
12 января, 13:50
0
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
11 января, 22:09
1
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
29 января, 13:50
0
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
12 января, 13:50
0
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
11 января, 22:09
1
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
10 января, 16:31
0
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи
9 января, 22:54
0
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
5 февраля, 22:58
2
«Сочи» арендовал нападающего из чемпионата Турции
4 февраля, 18:36
2
Главный тренер «Аланьяспора» сказал, что не хочет видеть в команде Дзюбу
18 ноября 2023, 20:36
2
ЦСКА может отправить Гайча в Турцию
8 сентября 2023, 19:56
2
«Спартак» подписал контракт с экс-зенитовцем Мевлей («СЭ»)
8 сентября 2022, 17:53
3
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Последние матчи
Все
Фенербахче
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 2
13.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 1
14.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Аланьяспор
2 : 1
20.01.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
21.01.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
0 : 2
03.02.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
2 : 1
28.01.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 22 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
24.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
21.01.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 1
14.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
2 : 1
04.02.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 1
27.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Аланьяспор
2 : 1
20.01.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 2
13.01.2024
Аланьяспор

Фенербахче - Аланьяспор - 11 февраля 2024

Фенербахче
11.02.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
- : -
Не начался
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Аланьяспор
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Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
Анкарагюджю
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