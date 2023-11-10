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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Аль-Таавун
Аль-Хиляль - Аль-Таавун: обзор матча 10 ноября 2023
Аль-Хиляль
10.11.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Таавун
81'
А. Митрович
90+9'
М. Канно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Таавун
ГОЛ! 2:0!
М. Канно
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
С. Аль-Нассер
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
А. Митрович
90'
+7
Желтая карточка
А. Митрович
90'
+3
86'
Замена
А. Адам
️️️️
М. Факихи
Замена
А. Аль-Малки
️️️️
Я. аш-Шахрани
86'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Микаэл
86'
86'
Замена
М. Барроу
️️️️
А. Аль-Салули
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Малком
81'
80'
Желтая карточка
Ф. Аль-Абдулразик
76'
Желтая карточка
М. Факихи
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
Н. Аль-Давсари
72'
66'
Замена
Ф. Аль-Абдулразик
️️️️
А. Аль-Ояяри
13'
Желтая карточка
А. Аль-Ояяри
Желтая карточка
Х. Тамбакти
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Таавун
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
3-2-1-3-1
37
Буну
12
аш-Шахрани
3
Кулибали
87
Тамбакти
6
Аль-Давсари
27
Абдулхамид
28
Канно
30
Микаэл
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
4-1-2-2-1
1
Маилсон
5
Жиротто
23
Аль-Ахмед
93
Аль-Салули
42
Факихи
18
Эль-Махдиуи
29
Бахусайн
10
Медран
10
Матеус
15
Аль-Ояяри
9
Педро
30
Микаэл
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
30
Микаэл
12
аш-Шахрани
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
12
аш-Шахрани
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
6
Аль-Давсари
9
Митрович
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Митрович
15
Аль-Ояяри
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
15
Аль-Ояяри
93
Аль-Салули
99
Барроу
99
Барроу
93
Аль-Салули
42
Факихи
9
Адам
9
Адам
42
Факихи
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Таавун
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Остались в запасе
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Таавун
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бартон
(Санта-Ана)
Стадион:
Кинг Фахд
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