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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Халидж
Аль-Наср - Халидж: обзор матча 04 ноября 2023
Аль-Наср
04.11.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Халидж
26'
К. Роналду
58'
Э. Ляпорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Халидж
86'
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
М. Шериф
Замена
А. Яхья
️️️️
А. Гариб
86'
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
С. Мане
85'
Желтая карточка
А. Гариб
79'
77'
Замена
Х. Аль-Абдан
️️️️
Ч. Ву-Ен
77'
Замена
А. Салех Аль-Хайдар
️️️️
С. Аль-Хамсл
Замена
А. Аль-Сулаихим
️️️️
С. Фофана
74'
ГОЛ! 2:0!
Э. Ляпорт
Пас отдал
К. Роналду
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Гариб
26'
21'
Желтая карточка
С. Аль-Хамсл
19'
Желтая карточка
Ф. Мартинш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
7
Халед Нарей
ПВ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Аль-Акиди
13
Теллес
14
Ляпорт
5
Аль-Амри
77
Брозович
17
аль-Хаибари
42
Фофана
10
Мане
25
Отавио
29
Гариб
7
Роналду
4-1-2-3
96
Аль-Хайдари
39
Аль-Хамсл
17
Лопес
5
Ребошу
3
Аль-Хабрани
5
Ву-Ен
7
Нарей
10
Мартинш
7
Родригес
15
Хамзи
10
Шериф
Аль-Хайбари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
Аль-Хайбари
42
Фофана
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
42
Фофана
10
Мане
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
10
Мане
29
Гариб
23
Яхья
23
Яхья
29
Гариб
39
Аль-Хамсл
25
Аль-Хайдар
25
Аль-Хайдар
39
Аль-Хамсл
5
Ву-Ен
99
Аль-Абдан
99
Аль-Абдан
5
Ву-Ен
10
Шериф
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Шериф
Остались в запасе
Аль-Наср
Халидж
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
14
Сами Аль-Наджеи
АП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
14
Сами Аль-Наджеи
АП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Наср - Халидж
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Герреро
Стадион:
Аль-Авивал
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