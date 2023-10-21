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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хазм - Аль-Раед
Аль-Хазм - Аль-Раед: обзор матча 21 октября 2023
Аль-Хазм
21.10.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 3
Завершен
Аль-Раед
6'
Ф. Селемани
36'
М. Аль-Тани
42'
Ф. Селемани
72'
М. Бадамоси
10'
А. Саюд
45+10'
А. Саюд
86'
У. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хазм - Аль-Раед
86'
ГОЛ! 4:3!
У. Гонсалес
Пас отдал
А. Саюд
79'
Желтая карточка
Р. Аль-Гамди
78'
Замена
Н. Азази
️️️️
К. Эль-Беркауи
77'
Замена
Р. Аль-Гамди
️️️️
М. Аль-Давсари
77'
Замена
Х. Аль-Джайзани
️️️️
А. Аль-Фахад
ГОЛ! 4:2!
М. Бадамоси
72'
Замена
Б. Юсеф Аль-Саяли
️️️️
Вина
60'
45'
+10
ГОЛ! 3:2!
А. Саюд
ГОЛ! 3:1!
Ф. Селемани
42'
ГОЛ! 2:1!
М. Аль-Тани
36'
Замена
М. Абусабаан
️️️️
Б. Траоре
34'
10'
ГОЛ! 1:1!
А. Саюд
Пас отдал
М. Фузаир
ГОЛ! 1:0!
Ф. Селемани
Пас отдал
Тозе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
50
Маджид Кашиш
ЦЗ
21
Бен Траоре
ОП
20
Тозе
АП
29
Вина
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
ПВ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
88
Мохаммед Абусабаан
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
18
Найеф Азази
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
3-3-3-1
23
Заед
2
Виана
4
Рикардо
50
Кашиш
99
Аль-Мемаид
21
Траоре
7
Селемани
20
Тозе
29
Вина
17
Аль-Тани
19
Бадамоси
3-3-1-2-1
99
Морейра
21
Гонсалес
27
Аль-Собеаи
19
Аль-Фахад
23
Аль-Давсари
21
Лум
2
Ваеши
14
Аль-Биши
10
Фузаир
10
Саюд
95
Эль-Беркауи
29
Вина
4
Аль-Саяли
4
Аль-Саяли
29
Вина
21
Траоре
88
Абусабаан
88
Абусабаан
21
Траоре
19
Аль-Фахад
2
Аль-Джайзани
2
Аль-Джайзани
19
Аль-Фахад
95
Эль-Беркауи
18
Азази
18
Азази
95
Эль-Беркауи
23
Аль-Давсари
9
Аль-Гамди
9
Аль-Гамди
23
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Раед
16
Аймен Дамен
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Раед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
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