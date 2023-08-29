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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Шабаб
Аль-Наср - Аль-Шабаб: обзор матча 29 августа 2023
Аль-Наср
29.08.2023, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Шабаб
13'
К. Роналду (П)
38'
К. Роналду (П)
40'
С. Мане
80'
С. Аль-Ганнам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Шабаб
87'
Замена
️️️️
Х. Бахебри
Замена
А. Аль-Сулаихим
️️️️
Отавио
86'
Замена
М. Аль-Немер
️️️️
К. Роналду
86'
82'
Желтая карточка
Х. Бахебри
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
С. Мане
81'
Замена
А. Мухтар
️️️️
Э. Ляпорт
81'
ГОЛ! 4:0!
С. Аль-Ганнам
80'
79'
Красная карточка
Э. Банега
66'
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
Ф. аль-Муваллад
66'
Замена
Р. Шарахили
️️️️
Н. Аль-Шарари
Пенальти не реализован!
А. Гариб
63'
43'
Желтая карточка
Я. Сантос
Желтая карточка
С. Мане
43'
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
Пас отдал
К. Роналду
40'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
38'
37'
Желтая карточка
Г. Куэльяр
33'
Желтая карточка
Н. Аль-Шарари
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
33
Конан
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
27
Фаваз Аль-Сагур
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЦЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
8
Фахад аль-Муваллад
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
38
Мохаммед Арбуш
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЦФ
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Аль-Акиди
33
Конан
33
Аль-Фатиль
14
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
29
Гариб
7
Роналду
4-1-3-2
81
Ким Сын-Гю
4
Сантос
4
Аль-Шарари
16
Аль-Сабияни
27
Аль-Сагур
5
Куэльяр
11
Бахебри
52
Аль-Монассар
11
Банега
8
аль-Муваллад
13
Диалло
14
Ляпорт
8
Мухтар
8
Мухтар
14
Ляпорт
25
Отавио
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
25
Отавио
10
Мане
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
10
Мане
7
Роналду
75
Аль-Немер
75
Аль-Немер
7
Роналду
4
Аль-Шарари
26
Шарахили
26
Шарахили
4
Аль-Шарари
8
аль-Муваллад
12
Канаба
12
Канаба
8
аль-Муваллад
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Шабаб
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
38
Мохаммед Арбуш
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЦФ
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
38
Мохаммед Арбуш
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЦФ
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Шабаб
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Стадион:
Аль-Авивал
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