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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Хазм
Аль-Ахли - Аль-Хазм: обзор матча 11 августа 2023
Аль-Ахли
11.08.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Хазм
6'
Р. Фирмино
10'
Р. Фирмино
72'
Р. Фирмино
50'
Вина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Хазм
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Ф. Кессье
90'
+2
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
А. Сен-Максимен
90'
+2
Желтая карточка
А. Хинди
86'
Замена
Х. Аль-Али
️️️️
З. Мубарак Аль-Джоани
83'
ГОЛ! 3:1!
Р. Фирмино
72'
71'
Замена
Я. Аль-Бакр
️️️️
Ю. Аль-Шаммари
70'
Замена
Х. Аль-Абси
️️️️
А. Хаиф Аль-Шаммари
70'
Замена
А. Аль-Наджар
️️️️
Б. Юсеф Аль-Саяли
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Р. Марез
66'
Замена
М. Аль-Маджхад
️️️️
Р. Будебуз
66'
50'
ГОЛ! 2:1!
Вина
46'
Замена
М. Аль-Тани
️️️️
Б. Траоре
33'
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
С. Танкер
20'
Желтая карточка
А. Аль-Мемаид
13'
Желтая карточка
Ю. Аль-Шаммари
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Р. Марез
10'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
А. Маджраши
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
27
Али Маджраши
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
5
Султан Танкер
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ЦП
21
Бен Траоре
ЦП
29
Вина
АП
20
Тозе
ЦФ
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Аль-Ахли
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ЦЗ
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЦЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
40
Али Аль-Асмари
ЦФ
97
Фаxад Аль-Рашиди
ЦФ
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
2
Язид Аль-Бакр
ЦЗ
19
Наваф Аль-Хабаши
ЦП
15
Аммар Аль-Наджар
ЦП
14
Халил Аль-Абси
ЦФ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
17
Мохамед Аль-Тани
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Менди
37
Хинди
3
Ибаньес
30
Аль-Джоани
7
Алиоски
27
Маджраши
19
Кессье
10
Будебуз
26
Марез
10
Сен-Максимен
9
Фирмино
3-2-2-1-2
16
Дамен
61
Аль-Отаиб
99
Аль-Мемаид
5
Танкер
24
Аль-Шаммари
3
Аль-Абси
4
Аль-Саяли
21
Траоре
29
Вина
7
Аль-Шаммари
20
Тозе
19
Кессье
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
19
Кессье
10
Будебуз
29
Аль-Маджхад
29
Аль-Маджхад
10
Будебуз
30
Аль-Джоани
11
Аль-Али
11
Аль-Али
30
Аль-Джоани
10
Сен-Максимен
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
10
Сен-Максимен
26
Марез
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
26
Марез
7
Аль-Шаммари
2
Аль-Бакр
2
Аль-Бакр
7
Аль-Шаммари
5
Танкер
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
5
Танкер
4
Аль-Саяли
15
Аль-Наджар
15
Аль-Наджар
4
Аль-Саяли
24
Аль-Шаммари
14
Аль-Абси
14
Аль-Абси
24
Аль-Шаммари
21
Траоре
17
Аль-Тани
17
Аль-Тани
21
Траоре
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Хазм
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ЦЗ
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЦЗ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
23
Ибрахим Заед
ВР
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Остались в запасе
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ЦЗ
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЦЗ
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Филипе Гувейя
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Хазм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Информация о матче
Главный судья:
Халед Салех Аль-Тураис
(Эр-Рияд)
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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