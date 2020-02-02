Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Фейеноорд
Экселсиор
«АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 4 февраля
4 февраля, 09:55
1
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
2 февраля, 23:37
20
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Семак объяснил неудачи Дзюбы и Смолова за пределами РПЛ
18 декабря 2023, 12:46
2
«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 20:55
0
«АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 4 февраля
4 февраля, 09:55
1
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
2 февраля, 23:37
20
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Семак объяснил неудачи Дзюбы и Смолова за пределами РПЛ
18 декабря 2023, 12:46
2
«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 20:55
0
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
18 января 2019, 23:53
5
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
20 октября 2018, 21:54
3
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
19 августа 2018, 16:33
14
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
25 сентября 2016, 00:00
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Фейеноорд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
3 : 1
13.01.2024
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
2 : 2
14.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Экселсиор
3 : 0
19.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Витесс
1 : 2
21.01.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 1
27.01.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
АЗ Алкмаар
0 : 1
04.02.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Фейеноорд
0 : 0
28.01.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Витесс
1 : 2
21.01.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
2 : 2
14.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Алмере Сити
2 : 1
02.02.2024
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 1
27.01.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Экселсиор
3 : 0
19.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
3 : 1
13.01.2024
Экселсиор

Фейеноорд - Экселсиор - 19 мая 2024

Фейеноорд
19.05.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
- : -
Не начался
Экселсиор
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Фейеноорд - Экселсиор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
- : -
11.02.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
- : -
11.02.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Фейеноорд
- : -
11.02.2024
Спарта
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+