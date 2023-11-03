«Аякс» победил впервые с августа

«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем

Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты

Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов