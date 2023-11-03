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Волендам
Гоу Эхед Иглс
«Аякс» победил впервые с августа
3 ноября 2023, 00:17
1
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
24 ноября 2017, 18:47
2
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
15 октября 2016, 23:50
1
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
12 октября 2016, 09:44
26
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
1
«Аякс» победил впервые с августа
3 ноября 2023, 00:17
1
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
24 ноября 2017, 18:47
2
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
15 октября 2016, 23:50
1
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
12 октября 2016, 09:44
26
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
25 сентября 2016, 00:00
1
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Последние матчи
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Волендам
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
14.01.2024
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 3
14.01.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
20.01.2024
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 2
21.01.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
28.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
4 : 2
04.02.2024
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
0 : 1
28.01.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
20.01.2024
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
14.01.2024
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Витесс
0 : 2
04.02.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
28.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 2
21.01.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 3
14.01.2024
Аякс

Волендам - Гоу Эхед Иглс - 19 мая 2024

Волендам
19.05.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
- : -
Не начался
Гоу Эхед Иглс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Волендам - Гоу Эхед Иглс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
- : -
11.02.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
- : -
11.02.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Фейеноорд
- : -
11.02.2024
Спарта
Россия
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