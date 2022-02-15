«Лейпциг» объявил о летнем переходе вратаря «Хераклеса» Бласвича
Меркель может перейти в «Локомотив»
Эредивизие. «Витесс» пропустил на 80 минуте и сыграл вничью с «Хераклесом»
Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал
Меркель: «Когда я выступал за «Дженоа», мной интересовался «Спартак»
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
«Лейпциг» объявил о летнем переходе вратаря «Хераклеса» Бласвича
Меркель может перейти в «Локомотив»
Эредивизие. «Витесс» пропустил на 80 минуте и сыграл вничью с «Хераклесом»
Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал
Меркель: «Когда я выступал за «Дженоа», мной интересовался «Спартак»