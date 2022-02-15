«Лейпциг» объявил о летнем переходе вратаря «Хераклеса» Бласвича

Меркель может перейти в «Локомотив»

Эредивизие. «Витесс» пропустил на 80 минуте и сыграл вничью с «Хераклесом»

Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал