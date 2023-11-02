Экс-игрок сборной Нидерландов приостановил карьеру после обморока
Дост рассказал о своем состоянии после потери сознания на поле
Бас Дост потерял сознание в матче чемпионата Нидерландов
«Валенсия» продала за 1 миллион вратаря Силлессена
Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони подписал контракт с НЕКом из Эредивизие. Он был без клуба с 2020 года
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
Экс-игрок сборной Нидерландов приостановил карьеру после обморока
Дост рассказал о своем состоянии после потери сознания на поле
Бас Дост потерял сознание в матче чемпионата Нидерландов
«Валенсия» продала за 1 миллион вратаря Силлессена
Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони подписал контракт с НЕКом из Эредивизие. Он был без клуба с 2020 года