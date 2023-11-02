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Экселсиор
НЕК
Экс-игрок сборной Нидерландов приостановил карьеру после обморока
2 ноября 2023, 19:58
0
Дост рассказал о своем состоянии после потери сознания на поле
30 октября 2023, 09:07
0
Бас Дост потерял сознание в матче чемпионата Нидерландов
30 октября 2023, 08:32
0
«Валенсия» продала за 1 миллион вратаря Силлессена
8 августа 2022, 12:47
1
Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони подписал контракт с НЕКом из Эредивизие. Он был без клуба с 2020 года
26 января 2022, 23:58
3
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
18 января 2019, 23:53
5
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
20 октября 2018, 21:54
3
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
19 августа 2018, 16:33
14
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
25 сентября 2016, 00:00
1
Экс-игрок сборной Нидерландов приостановил карьеру после обморока
2 ноября 2023, 19:58
0
Дост рассказал о своем состоянии после потери сознания на поле
30 октября 2023, 09:07
0
Бас Дост потерял сознание в матче чемпионата Нидерландов
30 октября 2023, 08:32
0
«Валенсия» продала за 1 миллион вратаря Силлессена
8 августа 2022, 12:47
1
Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони подписал контракт с НЕКом из Эредивизие. Он был без клуба с 2020 года
26 января 2022, 23:58
3
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Последние матчи
Все
Экселсиор
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
3 : 1
13.01.2024
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
2 : 2
14.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Экселсиор
3 : 0
19.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НЕК
1 : 0
20.01.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 1
27.01.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Алмере Сити
2 : 1
02.02.2024
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 1
27.01.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Экселсиор
3 : 0
19.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
3 : 1
13.01.2024
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
09.02.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
НЕК
3 : 1
03.02.2024
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
28.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НЕК
1 : 0
20.01.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
2 : 2
14.01.2024
НЕК

Экселсиор - НЕК - 06 мая 2024

Экселсиор
06.05.2024, понедельник, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
- : -
Не начался
НЕК
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Экселсиор - НЕК
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
- : -
11.02.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
- : -
11.02.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Фейеноорд
- : -
11.02.2024
Спарта
Россия
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