Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры
«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
Нидерландская «Фортуна» арендовала защитника ЦСКА
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Фортуну», Промес оформил хет-трик
Эредивизие. «Витесс» одержал волевую победу над «Фортуной» и вышел на первое место
Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры
«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
Нидерландская «Фортуна» арендовала защитника ЦСКА
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Фортуну», Промес оформил хет-трик
Эредивизие. «Витесс» одержал волевую победу над «Фортуной» и вышел на первое место
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты