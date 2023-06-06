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«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»

Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры

Эредивизие. «Витесс» одержал волевую победу над «Фортуной» и вышел на первое место

«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»

Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры

«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем

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Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов

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