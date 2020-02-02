«Аякс» – ПСВ: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 3 февраля
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
Клопп высказался о возвращении Хендерсона в Европу
«Аякс» продает постельное белье с фамилией Хендерсона
Хендерсон прокомментировал трансфер в «Аякс»
«Аякс» – ПСВ: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 3 февраля
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
Клопп высказался о возвращении Хендерсона в Европу
«Аякс» продает постельное белье с фамилией Хендерсона
Хендерсон прокомментировал трансфер в «Аякс»
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты