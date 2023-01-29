Эредивизие. АЗ и «Утрехт» сыграли со счетом 5:5. В матче 2 хет-трика
Тренер «Утрехта» ушел в отставку после драки с футболистом
Альмквист перешел из «Ростова» в «Утрехт» до конца сезона
Керк – игрок «Локомотива»
«Локомотив» анонсировал трансфер Керка роликом из фильма «Стартрек»
Эредивизие. АЗ и «Утрехт» сыграли со счетом 5:5. В матче 2 хет-трика
Тренер «Утрехта» ушел в отставку после драки с футболистом
Альмквист перешел из «Ростова» в «Утрехт» до конца сезона
Керк – игрок «Локомотива»
«Локомотив» анонсировал трансфер Керка роликом из фильма «Стартрек»
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты