Эредивизие. АЗ и «Утрехт» сыграли со счетом 5:5. В матче 2 хет-трика

Тренер «Утрехта» ушел в отставку после драки с футболистом

Альмквист перешел из «Ростова» в «Утрехт» до конца сезона

Керк – игрок «Локомотива»