«Аякс» победил впервые с августа
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
«Аякс» победил впервые с августа