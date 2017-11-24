Гоу Эхед Иглс

«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты