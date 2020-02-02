«Аякс» – ПСВ: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 3 февраля
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
Дест: «Не вернусь в «Барселону», пока Хави тренирует команду»
ПСВ выиграл все матчи первого круга Эредивизие
Топ-15 лучших тренеров этого сезона
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
«Аякс» – ПСВ: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 3 февраля
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
Дест: «Не вернусь в «Барселону», пока Хави тренирует команду»
ПСВ выиграл все матчи первого круга Эредивизие
Топ-15 лучших тренеров этого сезона