Гоу Эхед Иглс

Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты

«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем

Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети

Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов

«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем

Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты

Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов

Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты