«Лейпциг» объявил о летнем переходе вратаря «Хераклеса» Бласвича
Меркель может перейти в «Локомотив»
Эредивизие. «Витесс» пропустил на 80 минуте и сыграл вничью с «Хераклесом»
Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал
Меркель: «Когда я выступал за «Дженоа», мной интересовался «Спартак»
«Лейпциг» объявил о летнем переходе вратаря «Хераклеса» Бласвича
Меркель может перейти в «Локомотив»
Эредивизие. «Витесс» пропустил на 80 минуте и сыграл вничью с «Хераклесом»
Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал
Меркель: «Когда я выступал за «Дженоа», мной интересовался «Спартак»
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
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Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
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Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты