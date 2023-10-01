Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
Тиль забил «Ваалвейку». Это его 7-й гол в 8 матчах сезона Эредивизие
Эредивизие. «Витесс» в меньшинстве обыграл «Ваалвейк» и поднялся на третье место
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
Тиль забил «Ваалвейку». Это его 7-й гол в 8 матчах сезона Эредивизие
Эредивизие. «Витесс» в меньшинстве обыграл «Ваалвейк» и поднялся на третье место