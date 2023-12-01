«АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 4 февраля
Известен футболист, лучше всех в мире использующий голевые моменты
Дост рассказал о своем состоянии после потери сознания на поле
Бас Дост потерял сознание в матче чемпионата Нидерландов
Футболисты «Штутгарта» и «Фейеноорда» лидируют в топ-7 лигах Европы по системе «гол+пас»
«АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 4 февраля
Известен футболист, лучше всех в мире использующий голевые моменты
Дост рассказал о своем состоянии после потери сознания на поле
Бас Дост потерял сознание в матче чемпионата Нидерландов
Футболисты «Штутгарта» и «Фейеноорда» лидируют в топ-7 лигах Европы по системе «гол+пас»
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты