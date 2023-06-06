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Фортуна
Экселсиор
Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры
6 июня 2023, 11:33
3
«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
18 января 2023, 13:28
1
Нидерландская «Фортуна» арендовала защитника ЦСКА
18 января 2023, 07:35
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Фортуну», Промес оформил хет-трик
26 сентября 2019, 01:24
6
Эредивизие. «Витесс» одержал волевую победу над «Фортуной» и вышел на первое место
21 сентября 2019, 23:41
5
Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры
6 июня 2023, 11:33
3
«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
18 января 2023, 13:28
1
Нидерландская «Фортуна» арендовала защитника ЦСКА
18 января 2023, 07:35
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Фортуну», Промес оформил хет-трик
26 сентября 2019, 01:24
6
Эредивизие. «Витесс» одержал волевую победу над «Фортуной» и вышел на первое место
21 сентября 2019, 23:41
5
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
18 января 2019, 23:53
5
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
20 октября 2018, 21:54
3
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
19 августа 2018, 16:33
14
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
25 сентября 2016, 00:00
1
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Последние матчи
Все
Фортуна
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
0 : 2
13.01.2024
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
3 : 1
13.01.2024
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Экселсиор
3 : 0
19.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Алмере Сити
0 : 0
24.01.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 1
27.01.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
3 : 3
03.02.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
0 : 1
28.01.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Алмере Сити
0 : 0
24.01.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
0 : 2
13.01.2024
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Алмере Сити
2 : 1
02.02.2024
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 1
27.01.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Экселсиор
3 : 0
19.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
3 : 1
13.01.2024
Экселсиор

Фортуна - Экселсиор - 03 марта 2024

Фортуна
03.03.2024, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
- : -
Не начался
Экселсиор
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Фортуна - Экселсиор
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
- : -
11.02.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
- : -
11.02.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Фейеноорд
- : -
11.02.2024
Спарта
Россия
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