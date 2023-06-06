Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры
«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
Нидерландская «Фортуна» арендовала защитника ЦСКА
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Фортуну», Промес оформил хет-трик
Эредивизие. «Витесс» одержал волевую победу над «Фортуной» и вышел на первое место
Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры
«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
Нидерландская «Фортуна» арендовала защитника ЦСКА
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Фортуну», Промес оформил хет-трик
Эредивизие. «Витесс» одержал волевую победу над «Фортуной» и вышел на первое место
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты