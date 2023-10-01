Гоу Эхед Иглс

Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря

Тиль забил «Ваалвейку». Это его 7-й гол в 8 матчах сезона Эредивизие

Эредивизие. «Витесс» в меньшинстве обыграл «Ваалвейк» и поднялся на третье место

«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем